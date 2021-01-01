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أعلنت إدارة مدارس النيل المصرية ، عن تعديلات جديدة في خريطة قيادات مدارس النيل المصرية تحت اشراف شركة مصر للإدارة التعليمية.



شملت تغييرات خريطة قيادات مدارس النيل المصرية الأسماء التالية :



ترقية أحمد النشار (مدير مدرسة النيل المصرية فرع بورسعيد) كمسؤول تطوير مناهج ال ICT بوحدة شهادة النيل الدولية بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

تعيين الدكتور باهر رزق مديرًا لفرع بورسعيد لما له من خبرة تعليمية واسعة.

تعيين نانسي فنيار (مديرة مدرسة النيل المصرية فرع الياسمين) خلفا لـ داليا بيبرس

نقل وفاء عبد الفتاح (مديرة مدرسة النيل المصرية فرع العبور) لتتولى منصب (مديرة مدرسة النيل المصرية فرع الشروق) خلفا لـ هبة صلاح الدين

تعيين غادة السعدني (نائبًا لمدير مدرسة النيل المصرية فرع العبور)

تكليف الدكتورة هبة الحلواني (مدير عام المدارس) إدارة مدرسة النيل المصرية فرع العبور بشكل مؤقت بجانب عملها.

استمرار رحاب صبرى (مديرة مدرسة النيل المصرية فرع دمياط الجديدة

استمرار الدكتورة إيناس علام (مديرة مدرسة النيل المصرية فرع الأندلس )

استمرار الدكتورة هبة سرور (مديرة مدرسة النيل المصرية فرع الشيخ زايد)

استمار سارة الأمين ( مدير مدرسة النيل المصرية فرع أكتوبر)

استمرار أشرف عبد الباري (مديرمدرسة النيل المصرية فرع السادات)

استمرار أبوبكر علي سيد (مدير مدرسة النيل المصرية فرع قنا )

استمرار عبد الرحمن علي عبد الراضي (مدير مدرسة النيل المصرية فرع الأقصر)

استمرار حازم حسن ( مدير مدرسة النيل المصرية فرع المنيا)

استمرار الدكتور عمر علي فرغل ( مدير مدرسة النيل المصرية فرع أسيوط)

استمرار حنان ثابت (مدير مدرسة النيل المصرية فرع أسوان الجديدة )

وعلى جانب آخر كانت قد قامت إدارة شركة مصر للإدارة التعليمية بإقامة لقاء كبير لعدد من قادة التعليم المصري ومديريه ومدرسيه في مختلف محافظات مصر مع دكتورة : أماني الفار " المدير التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية ومدير وحدة شهادة النيل الدولية" ، والدكتورة هبة الحلواني " مدير عام مدارس النيل المصرية " ، وعددا من قادة التعليم المصري

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وسعى اللقاء الذي تم عبر تقنية الفيديو كونفراس إلى توثيق الروابط الطيبة بين كل أركان العملية التعليمية .كما قامت الدكتورة أماني الفار بتقديم فكرة شاملة عن قيمة مدارس النيل المصرية وأهدافها والخطوات القادمة في التوسع المحلي والإقليمي والدولي بشهادة النيل المصرية الدولية لتعم كل من أفريقيا والوطن العربي.