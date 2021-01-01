وزارة التربية والتعليم: مسابقة الـ 30 ألف معلم تشمل المدارس الحكومية الرسمية "اللغات والعربي"



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أنه جاري حاليا الإعداد لـ مسابقة تعيين 30 ألف معلم سنوياً لمدة خمس سنوات، بإجمالي 150 ألف معلم جديد، وذلك لسد العجز في المعلمين بصورة كلية.







وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: يتم حالياً إعداد وتحديد المواصفات الفنية والتربوية لـ مسابقة تعيين 30 ألف معلم، لاختيار معلمين ذوي كفاءة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

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وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه استعدادا لـ مسابقة تعيين 30 ألف معلم، تم بالفعل حصر نسب العجز في المعلمين في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك تحديد نسب العجز في كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافية، وذلك لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدرجي.وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه في مسابقة تعيين 30 ألف معلم سيتم مراعاة ضمان أفضل استهداف لأماكن العجز، مشيرةً إلى أنه سوف تشمل التعيينات العمل بالمدارس الحكومية الرسمية اللغات والعربي.وشدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على ضرورة عدم الانسياق وراء ما يتم تداوله حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" بشأن مسابقة تعيين 30 ألف معلموقال وزير التربية والتعليم : الوزارة غير مسئولة إلا عما تعلنه فقط من اخبار وبيانات رسمية ، واي تفاصيل اخرى يتم نشرها بشكل غير رسمي عن مسابقة تعيين 30 ألف معلم ما هي إلا اخبار مزيفة واجتهادات لا اساس لها من الصحةوأضاف وزير التربية والتعليم : انتظروا عقد مؤتمر صحفي خلال أيام ، للإعلان عن : تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم ، والتخصصات المطلوبة ، وضوابط وآلية اختيار الفائزين ، ومن الذي يضع امتحانات المسابقة ، وضمانات الشفافية ، وخطوات التقدم ، والتدريبات المطلوبة و كيفية الترقي.وشدد وزير التربية والتعليم على أن هناك تواصل مستمر حاليا بين الوزارة و عددا من مؤسسات الدولة مثل جهاز التنظيم والادارة ووزارة المالية ، لاعداد الامتحانات الخاصة بالمتقدمين لـ مسابقة تعيين 30 ألف معلموقال وزير التربية والتعليم أن الهدف الاساسي من مسابقة تعيين 30 ألف معلم ، هو علاج عجز المعلمين الذي تختلف نسبته من محافظة لاخرى ومن مادة لاخرىوأوضح أن مسابقة تعيين 30 ألف معلم ، سوف تستهدف سد العجز في سنوات الطفولة المبكرة او صفوف نظام التعليم الجديد ( من رياض الأطفال حتى 4 إبتدائي)وقال أن التخصصات المطلوبة في مسابقة تعيين 30 ألف معلم ، ستتمثل في البداية في التخصصات المتعارف عليها مثل معلمي رياض الأطفال ومعلمي الفصل و معلم المادة ، ثم سيتم اللجوء لمعلمي مواد قد تكون جديدة في المستقبل .وأكد أن مسابقة تعيين 30 ألف معلم ، لن يفوز فيها إلا المدرس الكفء ولا مجال للواسطةشروط مسابقة تعيين 30 ألف معلمأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة لم تعلن حتى الان بشكل رسمي عن شروط مسابقة تعيين 30 ألف معلم ، مشيراً إلى أنه سوف يتم اعلان شروط ممسابقة تعيين 30 ألف معلم في مؤتمر صحفي قريباوقال وزير التربية والتعليم : ما يمكن أن نعلنه الان هو أنه سيتاح التقدم لجميع المعلمين ممن تتوافر بهم شروط مسابقة تعيين 30 ألف معلم التي سيتم إعلانها ، وهذه الشروط سوف تضمن اختيار أصحاب الكفاءات فقط ، وذلك إلتزاماً بمعايير النزاهة والشفافية.رابط مسابقة تعيين 30 ألف معلمأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سيتم اعلان رابط مسابقة تعيين 30 ألف معلم في مؤتمر اعلان تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم المقرر عقده قريباويمكن لمن يهمه الامر انتظار فتح رابط مسابقة تعيين 30 ألف معلم الرسمي على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على http://emis.gov.eg/اختبارات مسابقة تعيين 30 ألف معلمحذرت وزارة التربية والتعليم من الانسياق وراء كل ما يتم نشره حاليا عن اختبارات مسابقة تعيين 30 ألف معلم على وسائل التواصل الاجتماعي .وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مازلنا ندرس حاليا من الذي سيقوم بإعداد اختبارات مسابقة تعيين 30 ألف معلم لضمان اختيار اكفأ المتقدمين بدون اي مجاملات وبالتالي لا مجال لاعلان اي ملامح عن هذه الاختبارات الآن.