لأقتراب رمضان .. طريقة تخزين الخضراوات من مطبخ الشيف داليا



طريقة تخزين الخضراوات طريقة تخزين الخضراوات

مع اقتراب شهر رمضان تحاول كل ست بيت أن تضع خطة لتوفير وقتها وجهدها خلال الشهر الكريم، حتى يمكنها أن تقضي أطول وقت في التقرب إلى الله، وقضاء المزيد من الوقت مع العائلة، وكذلك لتنظيم العزومات بأقل مجهود ممكن، وتخزين الخضراوات من الطرق التي تساعد في توفير الوقت والجهد.







وتقدم الشيف داليا شبانة، خبيرة الطهي، أفضل طرق حفظ وتخزين مختلف الأطعمة.

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الفلفل الرومييقطع الفلفل مكعبات أو شرائح بحسب الرغبة.ويعبأ في أكياس الحفظ.ويحفظ في الفريزر لوقت الحاجة.عند الاستخدام يوضع مجمد في الوصفة.يمكن استخدامه في العديد من الوصفات، كـ"الفاهيتا، الطواجن، الصواني"، ولا يستخدم في السلطات.الشوربة (الخضار واللحوم والأسماك)بعد طهي اللحوم يتم تصفيه الشوربة جيدا، وتترك على النار حتى تتكثف قليلا.ثم تقسم في أكياس الحفظ في الفريزر.يمكن استخدامها في عمل الملوخية، أو أي اكلات تحتاج إلى مرقة.الملوخيةتفرم الملوخية جيدًا، بعد غسلها وتقطيفها، وتوضع فى ماء ساخن، حتى تمتزج وتصبح ثقيلة القوام.تقسم وتحفظ في أكياس الحفظ، وتوضع في الفريزر.الثوم والزنجبيليفرم ناعم ويقسم في أكياس، أو فى قوالب شكل مكعبات وتجمد، بالفريزر لوقت الحاجة.البصليفرم جيدا في المفرمة، ويوضع قليل من الملح ثم يصفى من مائه.ويقسم فى امياس الحفظ بالفريزر، وكذلك ماء البصل يقسم ويحفظ للتتبيلات.البطاطستقطع البطاطس حسب الاستخدام.ثم تسلق فى ماء ساخن.وتوضع في ماء بارد لتوقيف عمليه الطهي.ثم تحمر في الزيت نصف تحمير.وتترك لتبرد ثم تحفظ فالفريزر لوقت الحاجة.الطماطمتقطع وتخفق في الخلاط الكهربائي.وتقسم حسب الحاجة وتوضع فى اكياس الحفظ بالفريزر، لوقت الطبخ.تستخدم في:(عمل شوربة - الطواجن- البرام- طبخ الخضراوات)الخضار(البامية- البازلاء- الفاصولياء)تنقى وتغسل جيدًا وتقطع، ثم تقسم بحسب عدد الافراد، ثم توضع فى اكياس الحفظ في الفريزر، وتوضع على تسبيكة الطماطم مباشرة وهي مجمدة.الكوسة - الجزر- الباذنجانتقطع الخضر بحسب الرغبة وتوضع في ماء مغلى لمده 3، ثم توضع في ماء بارد، وتصفى وتعبأ في أكياس الحفظ بالفريزر، وتستخدم وقت الحاجة.الورقياتتغسل الورقيات بالماء والخل، وتقطع حسب الرغبة.توضع في ورق المطبخ، ويلف بإحكام.ثم يوضع بأكياس الحفظ في الفريزر.وتستخدم وقت الحاجة مباشرة، وهي مجمدة.