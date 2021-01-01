زي المحلات.. عمل الكبدة الإسكندراني في البيت



الكبدة الإسكندراني الكبدة الإسكندراني

الكبدة الإسكندراني من الوجبات السريعة التي يعشقها الجميع، ومعظم عشاق الكبدة الاسكندراني يفضلون تناولها من المحلات والعربيات، للطعم المميز لها، فالكثيرين يؤكدون أن الكبدة الاسكندراني المصنوعة في البيت ليست كالجاهزة، ولكن تظل الامهات وستات البيوت تحاول أن تجيد طريقة عمل الكبدة الإسكندراني زي المحلات؛ لحماية أفراد الأسرة من أضرار الجاهزة، وما قد تنقله من فيروسات.



والكبدة الإسكندراني من الأكلات التي تشتهر بها مدينة الاسكندرية، وهي إحدى طرق طهي الكبدة البقري أو الجاموسي، وتشتهر الكبدة الاسكندراني التي تقدمها العربيات المخصصة لطهيها وكذلك المحلات؛ بطعمها المميز ورائحتها النفاذة، والتي مهما أجادت ستات البيوت عملها، لا تكون كالجاهزة.



سر عمل الكبدة الإسكندراني

وتعتمد طريقة الكبدة الإسكندراني على تقطيع الكبدة إلى قطع صغيرة، يطلق عليها "تقطيع عصافيري"، ثم تشوح على النار مع خلطة من التوابل، وتعد هذه الخلطة سرا من أسرار عربات ومحلات الكبدة.

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ونقدم طريقة عمل الكبدة الاسكندراني بالخلطة السرية، التي تطهى بها في المحلات، وبخطوات بسيطة، ويمكنك تحضيرها في دقائق معدودة.مكونات الكبدة الإسكندراني:نصف كيلو من الكبدة الإسكندراني "مقطعة عصافيري"ربع كيلو من الفلفل الأخضر على أن يكون مقطع لقطع صغيرة3 ملاعق كبيرة من الثوم المهروسملعقة كبيرة من الكسبرة الناشفةملعقة كبيرة من الخلملح – كمونقليل من الزيتطريقة عمل الكبدة الإسكندراني:تحضر الخلطة السرية لمحلات الكبدة، عن طريق مزج الخل مع الكسبرة والثوم.تسخن صينية على النار، ثم يضاف إليها مقدار الزيت، وعندما يسخن الزيت تضاف الخلطة، مع التقليب السريع.تضاف بعد ذلك الكبدة، مع التقليب المستمر..نستمر في التقليب، حتى يتغير لون الكبدة، ثم يضاف بعد ذلك الفلفل، مع التقليب المستمر.يضاف الكمون عند اقتراب نضج الكبدة، حتى لا يتسبب في مرارتها.هذه الطريقة تجعل طعم الكبدة الإسكندراني زي المحلات، إلى جانب أنها لا تستغرق إلا دقائق معدودة، لتكون جاهزة، وستبهري بها عائلتك، ولن يحتاجوا لشراءها من عربات الكبدة أو محلات الكبدة الشهيرة مرة أخرى.يمكنك تقديم الكبدة الاسكندراني في شكل سندوتشات في العيش الفينو، مع المخلل، كما تقدم على العربات والمحلات الشهيرة.كما يمكنك تقديم الكبدة الاسكندراني مع مكرونة بالصلصة، حسب الرغبة.