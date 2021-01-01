تناول الخبز الأسمر له فوائد مذهلة

عادة ما ينصح خبراء التغذية بتناول الحبوب الكاملة لما لهما من أهمية في حل وتخفيف مشاكل صحية عديدة، ومن أهم الأطعمة التي تصنع من الحبوب الكاملة الخبز الأسمر.. فما فوائده؟
مفيد لصحة القلب
يحتوي الخبز الأسمر على حوالي 28 جرامًا من الحبوب الكاملة لكل وجبة، والتي وفقًا للدراسات يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. وبحسب إحدى الدراسات، فإن تناول حبوب القمح بشكل معتدل يساعد في تقليل مستوى الكوليسترول في الدم ويقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وفقا لـ"24" الإماراتي.
يحسن الهضم
يمكن أن يساعد استبدال الخبز الأبيض بالخبز الأسمر في تحسين عملية الهضم، وذلك لأن وجود الألياف الغذائية في القمح الكامل يساعد في تحسين حركة الأمعاء حيث يعمل كملين طبيعي، مما يساعد في تعزيز الهضم وكذلك صحة الأمعاء.
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