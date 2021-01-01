تناول الخبز الأسمر له فوائد مذهلة



الخبز الأسمر الخبز الأسمر



عادة ما ينصح خبراء التغذية بتناول الحبوب الكاملة لما لهما من أهمية في حل وتخفيف مشاكل صحية عديدة، ومن أهم الأطعمة التي تصنع من الحبوب الكاملة الخبز الأسمر.. فما فوائده؟



مفيد لصحة القلب

يحتوي الخبز الأسمر على حوالي 28 جرامًا من الحبوب الكاملة لكل وجبة، والتي وفقًا للدراسات يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. وبحسب إحدى الدراسات، فإن تناول حبوب القمح بشكل معتدل يساعد في تقليل مستوى الكوليسترول في الدم ويقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وفقا لـ"24" الإماراتي.



يحسن الهضم

يمكن أن يساعد استبدال الخبز الأبيض بالخبز الأسمر في تحسين عملية الهضم، وذلك لأن وجود الألياف الغذائية في القمح الكامل يساعد في تحسين حركة الأمعاء حيث يعمل كملين طبيعي، مما يساعد في تعزيز الهضم وكذلك صحة الأمعاء.

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يقلل الالتهابات المزمنةوفقًا لدراسات متعددة، تبين أن إضافة الحبوب الكاملة إلى النظام الغذائي يساعد في تقليل الالتهابات المزمنة. يعد الخبز الأسمر مصدرًا جيدًا للحبوب الكاملة الغنية بالألياف التي تساعد في تقليل الالتهابات.يقلل من ارتفاع ضغط الدميعد الخبز الأسمر المصنوع من حبوب القمح الكاملة النقية رائعًا للصحة العامة، ويُعتقد أن تناول نصف قطعة يوميًا يمكن أن يساعد في إفراز هرمون السيروتونين. هذا الهرمون هو ناقل عصبي يحسن صحة الدماغ والعافية بشكل عام. كما أن تناول الخبز الأسمر الصحي يساعد في خفض ضغط الدم وإفراز هرمونات السعادة.يحتوي الكثير من الصوديومغالبًا ما يحتوي الخبز المنتج تجاريًا على نسبة عالية من الصوديوم، ويمكن أن يؤدي إقرانه مع الفطائر أو الخضار المملحة أو حتى الزبدة إلى زيادة كمية الملح في نظامك الغذائي، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، لذا تحقق من كمية الصوديوم قبل شراء الخبز الأسمر.