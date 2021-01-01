بالفيديو| لأداء الصلاة بطريقة صحيحة .. أمين الفتوى يوضح



الشيخ أحمد وسام الشيخ أحمد وسام



ما هو شرح الطريقة الصحيحة لأداء الصلاة؟.. سؤال تلقاه الشيخ، أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الذي قال في رده إن الصلاة الصحيحة تكون بعد التطهر لأدائها يبدأ الإنسان بتكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة ثم ما تيسر من القرآن الكريم بعد الفاتحة ثم يركع المصلي حتى يطمئن راكعًا، ثم يرفع من الركوع حتى يعتدل قائمًا ثم يسجد حتى يطمئن ساجدًا ثم يجلس بعد السجدة الأولى حتى يطمئن ثم يسجد مرة ثانية، ثم يقوم إلى الركعة الثانية أو إلى التشهد وهذا يكون حسب الصلاة التي يصليها، مؤكدا أنه يجب عليه ان يفعل هذا في صلاته كلها.



وقال أمين الفتوى ان يوجد لدينا التشهد الأخير وهو ركن من أركان الصلاة بالإضافة إلى تلك الأركان، مشيرًا إلى أن الأركان القولية التي تكون في الصلاة هي الفاتحة والتشهد، ما عدا ذلك من أقوال تكون من سنن الهيئات، ضاربًا مثلًا على ذلك بقول "سبحان ربي العظيم" الذي يقولها الإنسان في الركوع، وقول "ربنا ولك الحمد" الذي يكون بعد الركوع، وقول "سبحان ربي الأعلى" في السجود، وقول "رب اغفر لي"، بين السجدتين.



وأضاف وسام، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها على يوتيوب: أنه لو أراد العبد مزيدا من الثواب ومن الكمال فعليه ان يقيم الأركان والسنن وأن يخشع في صلاته، ولا ننشغل بغير الصلاة ما دمنا في الصلاة وان نصلي النوافل، مؤكدًا ان كل هذا يجبر صلاة المسلم.

