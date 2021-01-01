عمل الحواوشي زي المحلات.. وصفات متنوعة

الحواوشي
طريقة عمل الحواوشي من أكثر الوصفات و الطرق التي تبحث عنها الكثير من ربات المنزل وذلك لأنه يعتبر من الأطباق المفضلة لدي الكثير مما يدفع العديد إلي شراء الحواوشي من المطاعم و المحلات وعلى الرغم من ذلك لا يعتبر بنفس جودة و نظافة الذي يمكنك تطبيقه في المنزل.
قدم الكثير من خبراء الطهي و الشيفات طرق متنوعة و غير تقليدية لعمل الحواوشي في المنزل، ونرصد لكم من خلال السطور التالية مجموعة من الوصفات الشهية و المتنوعة لـ طريقة عمل الحواوشي.
كشف الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة عن أسرار طريقة عمل الحواوشي زي المحلات بالظبط.
مقادير الحواوشي
كيلو دقيق
3 ملعقة زيت
3 ملعقة لبن بودرة
ملعقة صغيرة خميرة
رشة ملح
رشة سكر
ماء للعجن
عيش بلدي حسب الرغبة
-الحشو
سجق شرقي
لحم مفروم
بصل
فلفل الحار
توابل
كزبرة خضراء
ملح
فلفل أسود
بقدونس مفروم
مكعب مرقة
طريقة تحضير الحواوشي
- يخلط الدقيق مع لبن البودرة والسكر والملح والخميرة والزيت وقليل من الماء
- نقسم العجينة كويرات متساوية وتترك لترتاح ثم نفردها ونحشيها باللحمة
-نضعها في صينية مدهونة زيت ثم نفردها وندهن الوجه بالزيت وتدخل الفرن
-نستمر في العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية وترفع ثم تترك لتخمر
-يمكن حشو العيش البلدي باللحمة ويدهن بالزيت ثم يدخل الفرن ويقدم ساخنا بالهنا
الحشو
-نفرم البصل في الكبة ونضيف الفلفل الحار والتوابل ثم اللحمة والكزبرة وملح وفلفل ونقلب
-يشوح البصل مع بقدونس ومكعب مرقة على النار ونقلب ثم نضيف السجق الشرقي وملح وفلفل
-نرفع السجق من النار ثم ونضيف اللحمة المفرومة عليه ونقلب
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