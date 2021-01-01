عمل الحواوشي زي المحلات.. وصفات متنوعة

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الحواوشي


طريقة عمل الحواوشي من أكثر الوصفات و الطرق التي تبحث عنها الكثير من ربات المنزل وذلك لأنه يعتبر من الأطباق المفضلة لدي الكثير مما يدفع العديد إلي شراء الحواوشي من المطاعم و المحلات وعلى الرغم من ذلك لا يعتبر بنفس جودة و نظافة الذي يمكنك تطبيقه في المنزل.

قدم الكثير من خبراء الطهي و الشيفات طرق متنوعة و غير تقليدية لعمل الحواوشي في المنزل، ونرصد لكم من خلال السطور التالية مجموعة من الوصفات الشهية و المتنوعة لـ طريقة عمل الحواوشي.

كشف الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة عن أسرار طريقة عمل الحواوشي زي المحلات بالظبط.

مقادير الحواوشي

كيلو دقيق

3 ملعقة زيت

3 ملعقة لبن بودرة
ملعقة صغيرة خميرة

رشة ملح

رشة سكر

ماء للعجن

عيش بلدي حسب الرغبة

-الحشو

سجق شرقي

لحم مفروم

بصل

فلفل الحار

توابل

كزبرة خضراء

ملح

فلفل أسود

بقدونس مفروم

مكعب مرقة

طريقة تحضير الحواوشي

- يخلط الدقيق مع لبن البودرة والسكر والملح والخميرة والزيت وقليل من الماء

- نقسم العجينة كويرات متساوية وتترك لترتاح ثم نفردها ونحشيها باللحمة

-نضعها في صينية مدهونة زيت ثم نفردها وندهن الوجه بالزيت وتدخل الفرن

-نستمر في العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية وترفع ثم تترك لتخمر

-يمكن حشو العيش البلدي باللحمة ويدهن بالزيت ثم يدخل الفرن ويقدم ساخنا بالهنا

الحشو

-نفرم البصل في الكبة ونضيف الفلفل الحار والتوابل ثم اللحمة والكزبرة وملح وفلفل ونقلب

-يشوح البصل مع بقدونس ومكعب مرقة على النار ونقلب ثم نضيف السجق الشرقي وملح وفلفل

-نرفع السجق من النار ثم ونضيف اللحمة المفرومة عليه ونقلب

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

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