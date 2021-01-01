روسيا تضبط سلاحا فتاكا تستخدمه أوكرانيا

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اتهمت وزارة الدفاع الروسية أمس الخميس الولايات المتحدة بأنها موّلت برنامج بحوث حول أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، مؤكدة أنها وجدت أدلة على ذلك في مختبرات أوكرانية.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تمكنت من القبض على الطيور المرقمة، التي تم إطلاقها من المختبرات البيولوجية في أوكرانيا في منطقتي إيفانوفو وفورونيج في روسيا.



وقال الناطق باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف في مؤتمره الصباحي حول النزاع في أوكرانيا "كان الهدف من هذه البحوث البيولوجية الممول من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في أوكرانيا إنشاء آلية لانتشار مسببات أمراض قاتلة".

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وأضاف أن موسكو حصلت على "وثائق قدمها موظفو المختبرات الأوكرانية"، مشيرا إلى "نقل مواد بيولوجية بشرية مأخوذة في أوكرانيا إلى دول أجنبية بطلب من ممثلين أمريكيين".وتحدث كوناشينكوف عن "مشروع أمريكي لنقل مسببات أمراض عن طريق طيور برية مهاجرة بين أوكرانيا وروسيا ودول مجاورة أخرى".وأكد أن الولايات المتحدة تخطط "لإجراء أبحاث حول مسببات أمراض من طيور وخفافيش وزواحف في أوكرانيا في العام 2022"، فضلا عن "إمكان انتشار حمى الخنازير الإفريقية والجمرة الخبيثة".وأكد "في المختبرات الممولة في أوكرانيا، تظهر وثائق أن تجارب أجريت على عينات من فيروس كورونا الذي تنقله الخفافيش".وأكدت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، أنه لو لم يتم إيقاف نشاط المختبرات البيولوجية في أوكرانيا لخرجت الآن عن السيطرة.ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، في تصريح صحفي، أنه "إذا لم يتم إيقاف هذا (نشاط المختبرات البيولوجية في أوكرانيا) الآن، فسيكون كل شيء خارج نطاق السيطرة، وسيخضع حصريا لسيطرة القوى المتطرفة، والتي يبدو أنها بدورها لم تعد خاضعة للسيطرة".وأشارت الخارجية الروسية إلى أن واشنطن تقر بأن أوكرانيا لديها منشآت أبحاث بيولوجية وتؤكد أنها ستعمل على عدم سيطرة روسيا عليها.وأوضحت المتحدثة أن البيانات المتعلقة بوجود مختبرات بيولوجية أمريكية في أوكرانيا تغير تماما صورة مشاركة واشنطن، مضيفة أن هذه أداة لتهديد مباشر لروسيا الاتحادية.وكانت روسيا قد حذرت روسيا أنها ستستهدف منشآت الصناعة العسكرية الأوكرانية وندعو الموجودين فيها للمغادرة وإخلائها.وزعمت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو لديها وثائق تؤكد تطوير مكونات "سلاح بيولوجي" في المختبرات الأوكرانية بالقرب من الحدود الروسية، وأن هناك "مختبرات بيولوجيّة قرب حدود روسيا كانت تجري فيها أبحاث لتطوير أسلحة بيولوجية وتدمير عيّنات تمّ تطويرها في المختبرات لمحفّزات أمراض كالكوليرا والطاعون بالتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".وفي وقت سابق أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، وجود "منشآت أبحاث بيولوجية" في أراضي أوكرانيا، قائلة إن بلادها تعمل على منع وقوع هذه المواقع تحت سيطرة روسيا.