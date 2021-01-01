مدينة صينية تغلق بسبب فيروس كورونا

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فيروس كورونا

أغلقت السلطات الصينية، مدينة في شمال شرق البلاد، في مسعى لوقف تفشي فيروس كورونا الذي بلغت الإصابات به أعلى عدد منذ عامين.

وأمرت مدينة تشانغتشون، عاصمة مقاطعة جيلين والتي تعد مركزا صناعيا مهما، السكان بالعمل عن بعد، وسمحت لشخص واحد بمغادرة المنزل كل يومين لشراء "الأساسيات اليومية"، فيما أكدت أنها ستجري فحوص كوفيد واسعة النطاق.

وارتفعت إصابات كورونا، في جميع أنحاء البلاد إلى أكثر من 1000 حالة هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ الأيام الأولى للوباء في عام 2020.

في السياق، أمرت شنغهاي مدارسها بالإغلاق والتحول إلى التعليم عبر الإنترنت.

المصدر: elbalad

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