سبب غياب شيكابالا عن قائمة الزمالك ضد الوداد

آخر الأخباراخبار الرياضة › سبب غياب شيكابالا عن قائمة الزمالك ضد الوداد

صورة الخبر: شيكابالا
شيكابالا



يغيب محمود عبد الرازق "شيكابالا" عن قائمة الزمالك أمام الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا بسبب استمرار معاناته من الإصابة.

وحسبما علم FilGoal.com فأن شيكابالا يعاني من إجهاد في عضلة السمانة وغير جاهز لخوض اللقاء.

ولم يشارك شيكابالا في التدريبات منذ إصابته ضد فيوتشر في الدوري.

ويؤدي قائد الزمالك برنامجا تجهيزيا وتأهيليا خاص خلال الفترة الحالية.

وسيتم عمل فحوصات طبية له عقب لقاء الوداد لتحديد إمكانية انتظامه في التدريبات من عدمها.

وغاب شيكابالا في مباراة الفوز على الجونة بنتيجة 2-1 في الدوري المصري.
وخاض اللاعب البالغ 36 عاما الموسم الجاري 9 مباريات في جميع المسابقات وصنع هدفا وحيدا.

الزمالك يواجه الوداد مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا. ويحتل الزمالك حاليا المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، فيما يحتل الوداد المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

المصدر: في الجول

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سبب غياب شيكابالا عن قائمة الزمالك ضد الوداد

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
25749

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager