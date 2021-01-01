فيديو .. قصف روسي على مطارين في أوكرانيا

أظهرت فيديوهات تداولتها وسائل إعلام أوكرانية، يوم الجمعة، قصفا روسيا على مطارين في مدينتي لوتسك وإيفانو فرانكيفسك الأوكرانيتين.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف قوله، إن القوات الروسية شنت هجوما بأسلحة طويلة المدى عالية الدقة على مطارين عسكريين في مدينتي لوتسك وإيفانو فرانكيفسك الأوكرانيتين، وعطلتهما عن العمل.
وأضاف المتحدث أن القوات الروسية دمرت 3213 منشأة عسكرية أوكرانية، منذ بدء موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، حسبما نقلت "رويترز".
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