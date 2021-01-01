البيت الأبيض يتهم روسيا بتملك ترسانة أسلحة بيولوجية

قالت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن روسيا هى صاحبة التاريخ فى استخدام الأسلحة البيولوجية وليس نحن، موضحة أن روسيا تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيع أسلحة بيولوجية كنوع من التضليل.
وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفى، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أخطأ في تقدير حجم الحرب، مشيرة إلى أن روسيا تمتلك ترسانة أسلحة بيولوجية، واستخدمت بعضها ضد معارضين في أراضي الناتو.
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