البيت الأبيض يتهم روسيا بتملك ترسانة أسلحة بيولوجية

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أسلحة بيولوجية


قالت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن روسيا هى صاحبة التاريخ فى استخدام الأسلحة البيولوجية وليس نحن، موضحة أن روسيا تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيع أسلحة بيولوجية كنوع من التضليل.



وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفى، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أخطأ في تقدير حجم الحرب، مشيرة إلى أن روسيا تمتلك ترسانة أسلحة بيولوجية، واستخدمت بعضها ضد معارضين في أراضي الناتو.



وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض: لا يوجد هجوم كيماوي حتى الآن في أوكرانيا، ولكن تاريخ روسيا يجعلنا نتوخى الحذر، موضحة أن تقديم طائرات حربية للجيش الأوكراني لن يرفع مستوى فاعليته الحالية.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: مستمرون في تقييم خطر الاستخدام المحتمل لأسلحة بيولوجية وكيمياوية في أوكرانيا، موضحة أنه لم يتوقع أحد مستوى شجاعة الأوكرانيين وإرادتهم للمقاومة.


وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إلى أن أوكرانيا ليس لديها برنامج أسلحة بيولوجية بل روسيا هي التي لديها مثل هذه الأسلحة.

المصدر: youm7

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