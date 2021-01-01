تعرف علي فوائد القرنفل

القرنفل يعد من التوابل ذات المذاق الرائع، والرائحة المميزة، كما أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، والتي تمده بالعديد من الفوائد وأبرزها تساعد الجسم أن يبقي خاليا من الفيروسات، والالتهابات، كما أنه مسكن قوي للألم وخاصة للأسنان.
ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع " نوفوستي"، أعلنت الدكتورة يوليا شاروفا خبيرة التغذية الروسية، أن القرنفل يحتوي على مركبات طبيعية مهمة للجسم، فمضغ القرنفل على الريق يساعد في مكافحة الطفيليات داخل الجسم، وأيضا يحافظ على صحة الأمعاء يقلل فرص الإصابة بالحموضة، ويمنحك نفس منعش.
وأوضحت الطبيبة الروسية، أن الطفيليات من الأشياء الموجودة في جسم كل إنسان، لذلك يجب منع تكاثرها، فتناولك للقرنفل يساعد في هذه الحالة ، ويحد من تكاثرها، كما حثت على ضرورة خلط القرنفل المجفف مع منتجات الحليب وإعطائها للكبار وللأطفال، فهذه النصيحة تساهم بشكل كبير في الحد من تراكم المخاط في الجسم.
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