من مطبخك علاج أملاح كعب القدم



علاج أملاح كعب القدم علاج أملاح كعب القدم

كثيرة هى أسباب آلام كعب القدم أبرزها زيادة حمض اليوريك وزيادة تركيزه فى المفاصل وكعب القدم ويمكن علاج أملاح كعب القدم بمجموعة من العلاجات الطبيعية والشعبية التي تساعد على علاج أملاح كعب القدم وتسكين الألم في الوقت نفسه



علاج أملاح كعب القدم

يمكن علاج الم كعب القدم عن طريق رش القليل من ملح إبسوم في الماء وغمس قدميك فيه وتدليكها بلطف و بالزيوت الأساسية يمكن أن تساعد الزيوت الأساسية النقية مثل إكليل الجبل أو اللافندر وحتى الزيوت اليومية مثل جوز الهند وزيت الزيتون في تقليل الألم بسبب خصائصها المضادة للالتهابات.



يعمل زيت جوز الهند أيضًا كمرطب طبيعي يعمل على تليين كعبك. فقط قم بتسخين الزيت قليلًا وافركه بعمق ولكن برفق في كعبك.



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علاج كعب القدمأدوية لعلاج كعب القدمإذا كنت تبحث عن راحة سريعة وفورية بعيدا عن أدوية علاج كعب القدم ، فعليك وضع كيس ثلج على المنطقة المصابة لبضع دقائق لتهدئة التورم والألم و تجنب وضع الثلج مباشرة على كعبك و استخدم كيس ثلج أو لفه في منشفة.يعد وضع كيس ثلج على المنطقة المصابة لبضع دقائق طريقة رائعة لتهدئة التورم والألم.يمكن بعدها إستخدام بعض الأدوية التي تعمل على تسكين الألم والمضادة للألتهابات .بجانب أدوية علاج كعب القدم يمكنك تناول الأطعمة المضادة للالتهابات مثل الكركم والزنجبيل والفلفل الحار وبذور الكمون والتي تعرف بخصائصها القوية المضادة للالتهابات و تحتوي هذه الأطعمة على مضادات الأكسدة الطبيعية والبوليفينول التي تعمل كمركبات واقية ويمكن أن تساعد في تقليل مستويات الالتهاب.يمكنك غلي ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل أو الكركم أو الفلفل والماء الدافئ وتناول هذا المزيج عند الشعور بالألمعلاج كعب القدم بالخليمكن أن يحمي الخل من البكتيريا والفطريات والميكروبات الضارة الأخرى ، لذا فإن نقع القدمين بهيمكن علاج كعب القدم بالخل للتخلص من الأملاح عن طريق يمكنك ملء الحوض بكوب من الخل وإضافة 2 كوب ماء دافئ ونقع القدمين لمدة 10 إلى 20 دقيقة وتكرر هذه العملية يوميًا أو حتى تختفي مشاكل القدم.على الجانب الآخر يساعد نقع القدمين في الخل على التخلص من رائحة القدم يمكنك نقع الخل لمدة 10 إلى 20 دقيقة لقتل البكتيريا أو الفطريات التي تساهم في رائحة القدم.يجب على مرضى السكري تجنب استخدام الخل لمشاكل القدم.علاج كعب القدم بالبصلوضع بصلة نيئة داخل الجورب والنوم بها طوال الليل يعد علاجًا فعال للأنفلونزاعلى الرغم من أن البصل النيء لم يثبت فعاليته في علاج نزلات البرد عند وضعه على باطن القدمين ، إلا أن البصل له بعض الفوائد الصحية عند تناوله .يمكن علاج ألم كعب القدم عن طريق تقشير البصل وتقطيعه إلى نصفين وقومي بتسخين بعض من زيت الزيتون ونقع البصل بداخله، ثم وضعي البصل على منطقة الكعب المتألمه، وقومي بتغطية القدم بكيس، وارتدي عليها شراب، ويمكن القيام بها قبل النوم لمدة سبع ليال.يمكنك أيضا تقشير البصل وتقطيعه إلى نصفين والقيام بتسخين زيت الزيتون ووضع البصل على منطقة الكعب المتألمه .على الجانب الآخر يمكن علاج ألم كعب القدم ببعض العلاجات الشعبية المجربة والتي تعتمد بعض الزيوت المضادة للالتهابات ، مثل زيت النعناع لأحتوائه على المنثول وهو مسكن سريعة المفعول لتخفيف آلام العضلات والأعصاب بسهولة وهو مسكن طبيعي للآلام ومضاد طبيعي للالتهابات بحانب تسكين وعلاج الم كعب القدمويعد أفضل علاج شعبي لعلاج ألم كعب القدم هو صودا الخبز اصنعي عجينة عن طريق خلط نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز في الماء وضعيها على كعبك. تساعد صودا الخبز أيضًا في التقليل من التورم وعلاج الم القدمومن أفضل العلاجات أيضا زيت بذور الكتان فهو غني بحمض ألفا لينولينيك ، وهو أحد أشكال أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تحارب الالتهاباتيمكنك وضع بعض زيت بذور الكتان في ماء دافئ واغمسي فيه منشفة و لفي المنشفة حول كعبيك وضعي عليها وسادة تدفئة و اتركيها لمدة ساعة على الأقل وتجنبي الحركة خلال هذه الفترة.مرهم لعلاج آلام كعب القدمبجانب العلاجات السابقة يمكن علاج آلام كعب القدم بمواد طبيعية ويمكنك صنع مرهم فعال لعلاج آلام كعب القدم باستخدام أملاح إبسوم و نقع القدمين بملح ابسوم وزيت بذر الكتان الدافئ وزيت الرنفل ونقع القدم فى المزيج لمدة 15 دقيقة يوميا وستدهشين بالنتيجةيمكنك تجربة شاي البابونج لتهدئة أعصاب قدميك وتعزيز النوم السليم وييساعد تلك الشاى أيضا على إسترخاء العضلات بسرعه .