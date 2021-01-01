لعلاج الكبد الدهني 3 طرق طبيعية

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علاج الكبد الدهني

العلاج الطبيعي لمرض الكبد الدهني هو الوصول إلى وزن صحي من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة .

وبشكل عام ، الأطعمة التي تقاوم تلف الخلايا ، وتسهل على جسمك استخدام الأنسولين ، أو تقلل الالتهاب يمكن أن تساعد في علاج الكبد الدهني.

طرق طبيعية لعلاج الكبد الدهني
تناول الفيتامينات

فيتامين د، قد تلعب المستويات المنخفضة دورًا في الإصابة بمرض الكبد الدهني الأكثر حدة، يصنع جسمك فيتامين د عندما تكون في الشمس، يمكنك أيضًا الحصول عليه في بعض منتجات الألبان، اختر منتجات الألبان قليلة الدسم لأنها تحتوي على دهون مشبعة أقل .

خفض نسبة الكوليسترول في الدم
يمكن للأشياء الأخرى التي تقوم بها للحفاظ على صحة الكبد أن تحافظ على مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية (الدهون في الدم) في مستويات صحية، تناول نظامًا غذائيًا صحيًا نباتيًا ، ومارس التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية لديك تحت السيطرة.

السيطرة على مرض السكري

افعل ما يخبرك طبيبك أن تفعله لإدارة مرض السكري الخاص بك ، تناول الأدوية الخاصة بك على النحو الموصوف ، وراقب عن كثب نسبة السكر في الدم لعلاج الكبد الدهني.

المصدر: elbalad

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