تحديد موعد سحب قرعة كأس العالم قطر 2022

تشهد العاصمة القطرية الدوحة في الأول من أبريل المقبل، سحب القرعة النهائية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، والتي تقام منافساتها نهاية العام الجاري، في ثمانية ملاعب.
ويستضيف مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات مراسم إجراء القرعة بحضور أكثر من 2000 شخص، لتتعرف بعدها المنتخبات المشاركة في البطولة على المجموعات التي ستتنافس فيها، وتحديد طريق كل فريق نحو النهائي المرتقب في 18 ديسمبر المقبل على أرضية استاد لوسيل، الذي يتسع ل 80 ألف متفرج.
وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسئولة عن تنظيم مونديال قطر 2022 في بيان رسمي : "يواصل جمهور كرة القدم من أنحاء العالم الإعداد للسفر إلى قطر، التي ستشهد النسخة الأكثر تقارباً في المسافات في التاريخ الحديث لكأس العالم، حيث تقع الاستادات الثمانية التي تستضيف مباريات البطولة بالقرب من وسط مدينة الدوحة، ولا تتجاوز أطول مسافة بين اثنين من الاستادات ساعة واحدة، ما يضمن بقاء المشجعين واللاعبين والمسؤولين دائماً في قلب الحدث الذي يستمر على مدى 28 يوماً، بداية من انطلاق مباراة الافتتاح في استاد البيت يوم 21 نوفمبر".
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