لتدريب طلاب أولى ثانوي على التابلت امتحانات تجريبية 20 مارس

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار خطة تطوير المنظومة التعليمية وحرصًا على مصلحة أبنائها الطلاب ، فقد تقرر عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصف الأول الثانوي (فقط) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2022/3/20



وشددت وزارة التربية والتعليم على الضوابط التالية :



يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.

تتولى المديريات التعليمية (والإدارات التعليمية التابعة لها) وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي .

تبدأ الوزارة في ارسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتباراً من اليوم.

المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

تتضمن الأسئلةالنوعيات المقالية والموضوعية.



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واكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انها تتمنى ان يكون هذا التدريب ناجحا لكل الطلاب.وعلى جانب اخر .. أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقة دوري المكاتب التنفيذية والتي ينظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للمراحل الثلاث (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية) للعام الدراسي 2021/2022، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى.أكد أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس أن الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية نظم التصفية القمية لمسابقة دوري المكاتب التنفيذية على مستوى الجمهورية للمراحل الثلاث (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية)، موضحًا أن المسابقة تهدف إلى إزكاء روح المنافسة الإيجابية بين الطلاب، وإكساب الطلاب أعضاء المكاتب التنفيذية ثقافة التطوع والعمل الفريقي، بالإضافة إلى تأصيل قيم المواطنة والولاء والانتماء للوطن واستثمار طاقات الطلاب في تنفيذ برامج وأنشطة الاتحادات الطلابية للمساهمة في تحقيق متطلبات الجمهورية الجديدة، وكذلك تمكين الطلاب من توظيف التكنولوجيا في تنفيذ البرامج والمشروعات والمبادرات المجتمعية.وأوضح أن شروط المسابقة هى تلبية احتياج حقيقي للطلاب أو المدرسة أو المجتمع وأن تكون نابعة من اختيار الطلاب بعد اكسابهم مهارات دراسة الاحتياجات والأولويات وتحليل المشكلة على أن يكون هناك دور لمؤسسات المجتمع المحلي في التعاون مع المجتمع المدرسي.