أتعرف علي أنواع الشاي التي تساعدك على فقدان الوزن

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يعتبر الشاي مشروبًا صحيا للغاية، حيث يمكن أن يساعد في العديد من المشكلات الصحية المختلفة، من صحة القلب إلى مستويات الطاقة وفقدان الوزن، إليك أفضل أنواع شاي التخسيس لفقدان الوزن وفقا لموقع organicfacts



1- الشاي الأخضر

يحتوي الشاي على مستويات عالية من مركبات الفلافونويد والكافيين ومضادات الأكسدة الأخرى المعروفة بتحفيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم.



يمكن أن يساعد ذلك في تسريع عملية حرق الدهون ، مما قد يساعد في جهود إنقاص الوزن عند استخدامه جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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2- الشاي الأسودربما يكون الشاي الأسود هو النوع الأكثر شيوعًا من الشاي على رفوف معظم الناس، حيث يأتي الشاي الأسود في العديد من الأسماء المختلفة ويحتوي على مادة الكافيين، بالإضافة إلى المركبات الأخرى التي تحفز عملية التمثيل الغذائي.يمكن أن يساعد ذلك في حرق الدهون بشكل سلبي، مما يعني أنك ستكون قادرًا على حرق المزيد من السعرات الحرارية والدهون، حتى عندما لا تمارس الرياضة.فوائد غير متوقعة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الشاي الأخضرمصر تستورد شاي بـ 18 مليون دولار في 10 شهور3- الشاي الصيني الأسوديمكن لمضادات الأكسدة ومركبات البوليفينول الموجودة بكميات كبيرة في هذا الشاي تحسين قدرة الجسم على التمثيل الغذائي للخلايا الدهنية، مما يعني أنه يمكنك حرق الدهون بشكل أسرع.علاوة على ذلك، تم ربط هذا الشاي بخفض ضغط الدم، وهو أحد العوامل المساهمة في اضطراب التمثيل الغذائي، والذي يمكن أن يساهم في إنقاص الوزن.4- شاي أبيضهذا الشاي الرائع لإنقاص الوزن يعمل على المساعدة في إنقاص الوزن بطريقتين مختلفتين.يختلف الشاي الأبيض قليلاً عن الشاي الأسود والأخضر من حيث أنه يمنع الجسم من امتصاص الدهون، مع تحسين قدرة الجسم أيضًا على حرق الدهون التي يستهلكها.5- الشاي المريميةيعمل شاي إنقاص الوزن بطريقة فريدة للمساعدة في إنقاص الوزن.بادئ ذي بدء، يقوم الرويبوس بقمع الهرمونات في الجسم التي تثير شعورك بالجوع، ويمكن أن يقلل ذلك من تناول الوجبات الخفيفة والإفراط في تناول الطعام، مما سيساعدك بالتالي على إنقاص الوزن.هناك أيضًا تأثيرات لضغط الدم وخفض الكوليسترول لهذا الشاي، والتي يمكن أن تساعد في تحسين صحتك العامة.