لعمل الخبز في المنزل بدون فرن



لعمل الخبز في المنزل لعمل الخبز في المنزل



كشف عطية حماد، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، حقيقة ارتفاع سعر الخبز السياحي، خارج منظومة الدعم، موضحًا أنه منذ الأمس هناك زيادة في أسعار الخبز السياحي (الحر).



وقال حماد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الزيادة ليس لها نسبة وتناسب «المنطقة الراقية غير المنطقة الشعبية»، لافتًا إلى أن هناك زيادة حصلت في سعر رغيف الخبز السياحي.



طريقة عمل الخبز بدون فرن في المنزل

ففى إطار هذا تقدم الشيف راندا محمد طريقة تحضير وصفة الخبز العربي الشهي بدون فرن، اليكِ الخطوات بالتفصيل! جرّبي هذه الوصفة معنا في مطبخك، وقدميها لعائلتك .

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مقادير تحضير الخبز بدون فرندقيق – 3 أكوابخميرة فورية – نصف ملعقة كبيرةملح – نصف ملعقة كبيرةماء دافئ – كوب ونصفطريقة تحضير الخبز بدون فرن1- في وعاء، ضعي الدقيق، الخميرة والملح. أخلطي المكونات حتى تتداخل.2- أضيفي الماء تدريجياً واخلطي المزيج حتى يتماسك. بواسطة يديك، إدعكي المزيج حتى تحصلي على عجينة ناعمة.3- غلّفي الوعاء بورق نيلون واتركيه جانباً حتى ترتاح العجينة ويتضاعف حجمها أي حوالي ساعة.4- شكّلي 10 كرات متساوية الحجم من العجينة وضعيها على طبق منثور بالدقيق. بواسطة يديك، إضغطي على كرات العجين حتى تحصلي على شكل دوائر. غطّي قطع العجين بواسطة فوطة مطبخ واتركيها جانباً لـ5 دقائق حتى ترتاح.5- ضعي قطعة من العجين على سطح العمل المنثور بالدقيق. بواسطة النشابة، إفردي العجينة حتى تصبح رقيقة. كرّري العملية حتى انتهاء الكمية. غطّي قطع العجين بواسطة فوطة مطبخ واتركيها جانباً لـ10 دقائق حتى ترتاح.6- سخّني مقلاة كبيرة غير لاصقة على نار متوسطة. ضعي قطعة من الخبز في المقلاة وقلّبيها عدة مرات مع الضغط قليلاً حتى ينتفخ الخبز. كرّري العملية حتى انتهاء الكمية.7- قدّمي الخبز ساخناً. ألف صحة!اضرار الإكثار من تناول العيشزيادة الوزن لأنه مصدر رئيسي للنشويات، فيفضل عدم تناوله خاصة ليلًا، كما أشارت بعض الدراسات إلى أن الإفراط فى تناول العيش الأبيض يسبب مرض السكر وأمراض القلب، وأنه يتم إضافة مواد له كي تحافظ على لونه الأبيض وليظل طازج لفترة طويلة، وكلها مواد مضرة بالصحة.