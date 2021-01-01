8 فوائد صحية لتناول الخيار



الخيار الخيار



يحتوي الخيار على عدة فوائد صحية، فهو غني بالعناصر الغذائية مثل فيتامين ك وفيتامين ب والنحاس والبوتاسيوم.



ويساعد تناول الخيار على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة؛ بسبب وجود مركبات البوليفينول الفريدة به.



وإليك أهم الفوائد الصحية لتناول الخيار، وفقا لموقع “Health”.

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1. يقلل من التوترالخيار غني بالفيتامينات، خاصة فيتامين “ب” المركب، الذي يحتوي على فيتامين “ب 1” وفيتامين “ب 5” وفيتامين “ب 7”.وتعمل هذه الفيتامينات معًا على استرخاء جهازك العصبي، وتساعد على توفير الراحة من نوبة الهلع والقلق الناجم عن الإجهاد.2. فقدان الوزنتناول الخيار يساعد على فقدان الوزن لأنه لا يعزز أي زيادة في الوزن ويحد من تناول الوجبات الخفيفة من الأطعمة السريعة.3. يحسن صحة الدماغيحتوي الخيار على مادة الفلافونويد المضادة للالتهابات، والتي تعتبر رائعة في تعزيز صحة الدماغ.4. يحسن الهضمالخيار غني بالألياف القابلة للذوبان والماء، ويساعد أيضًا في تقليل مستويات الأس الهيدروجيني في المعدة ومكافحة الإمساك أيضًا.5. يحمي صحة القلبيحتوي الخيار على كم كبير من الألياف التي تساعد على منع تراكم الكوليسترول في الشرايين ومنع انسداد الشرايين.6. يحسن حركة الأمعاءيساعد الخيار على منع الإمساك، ويساعد في الحفاظ على الانتظام.يمكن أن يساعد أيضًا في زيادة وتيرة حركة الأمعاء مع تغذية البكتيريا المفيدة للأمعاء.7. يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطانغني بمضادات الأكسدة، كما أن الخيار مفيد في منع ظهور السرطان.8. تحسين صحة الكلىتناول الخيار بشكل منتظم يساعد على خفض مستويات حمض البوليك لديك، وبالتالي الحفاظ على كليتيك في حالة جيدة.