لمواجهة أرتفاع الأسعار .. حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة

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صورة الخبر: حظر تصدير القمح
حظر تصدير القمح

أصدرت وزيرة الصناعة والتجارة قرارًا بحظر تصدير عدد من السلع الأساسية، والتي تضمنت القمح والدقيق والفول الحصي والمدشوش والعدس والمكرونة والدقيق بجميع أنواعه، وذلك لمدة 3 أشهر.

وينشر "صدى البلد" القرار الصادر بتاريخ 8 مارس 2022 الذي تنص المادة الثانية فيه على أنه يتم العمل بنص القرار من اليوم الثاني بعد نشره في الجريدة الرسمية، وبذلك يتم تطبيق تاريخ الحظر من بداية غد، الجمعة 11 مارس 2022.

المصدر: elbalad

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