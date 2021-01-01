اضافه أداة تحرير الفيديو Clipchamp فى ويندوز 11



ويندوز 11 ويندوز 11

من المفترض أن يحصل نظام التشغيل ويندوز 11 قريبًا على خليفة تطبيق Windows Movie Maker، وذلك بفضل رغبة شركة مايكروسوفت في شراء شركات التطبيقات.



وتختبر الشركة في آخر تحديث لنظام ويندوز تحسينات على تجربة البحث، التي يتم طرحها للمستخدمين خلال الأسابيع العديدة القادمة.



وأصدرت مايكروسوفت نسخة جديدة لمستخدمي برنامج ويندوز إنسايدر، وبالرغم من أنها لا تتضمن أي ميزات جديدة، إلا أنها تقدم تطبيقين جديدين يكونان قريبًا جزءًا من التجربة الافتراضية في ويندوز 11.

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ويسمى أحدها Clipchamp، وهو تطبيق في المتصفح لتحرير مقاطع الفيديو حصلت عليه مايكروسوفت في العام الماضي مقابل مبلغ لم تكشف عنه.وقالت في ذلك الوقت إنها تتطلع إلى دمج التطبيق في مجموعة Microsoft 365، وأنها كانت تستكشف فكرة دمجه في ويندوز.ولا يعتبر Clipchamp قويًا مثل Adobe Premiere أو DaVinci Resolve. ولكن بالنسبة لمعظم مستخدمي ويندوز من المحتمل أن يكون ذلك ميزة. وذلك لأنه لن يربكهم بالميزات التي لا يحتاجون إليها أو حتى يعرفون كيفية استخدامها.وبدلاً من ذلك، يقدم Clipchamp مجموعة من القوالب جنبًا إلى جنب مع مكتبة من الوسائط والفلاتر والأنماط وتأثيرات الانتقال لمساعدة المستخدمين في إنشاء مقاطع فيديو بصوت متعدد المسارات بسهولة نسبية.ويمكنك تصدير مقاطع الفيديو الناتجة إلى المنصات الاجتماعية مباشرة من التطبيق. وتقول مايكروسوفت إنه يتضمن ميزة تحويل النص إلى كلام التي تدعمها Azure والتي تتيح لصناع المحتوى إضافة تعليقات صوتية بأكثر من 70 لغة. كما يتكامل التطبيق أيضًا مع OneDrive، بحيث يمكنك الاستيراد منه وتصدير الملفات إليه.ويندوز 11 يحصل على تطبيقات جديدةويسمى التطبيق الثاني الذي تجلبه الشركة إلى ويندوز 11 هو Microsoft Family Safety. ويوفر أدوات الرقابة الأبوية لجميع حسابات مايكروسوفت التي تستخدمها عائلتك في مكان واحد.ويعتبر هذا مشابه لتطبيقات Microsoft Family Safety الحالية لنظامي التشغيل أندرويد و iOS. وتجدر الإشارة إلى أنه لن يتم تثبيته مسبقًا إلا عبر الأجهزة العاملة بنظام Windows 11 Home.وتقول مايكروسوفت إنها تبدأ باختبار تحديث لتجربة البحث في نظام التشغيل ويندوز 11. وتسلط هذه التجربة الضوء على اللحظات المثيرة للاهتمام في الوقت المناسب.ويعني هذا أن ويندوز يحدث بشكل دوري مربع البحث في قائمة ابدأ بمحتوى مثل العطلات والاحتفالات السنوية والرسوم التوضيحية. بينما يتم عرض عمليات البحث الأخيرة على الجانب الأيسر.وفي حال تسجيل الدخول باستخدام حساب العمل أو التعليم، فإن بإمكانك البحث عن الملفات وجهات الاتصال من خلال Microsoft Search وتظهر في المربع نفسه.وفي حال لم تعجبك ميزة تحديدات البحث، فيمكنك تعطيلها بالانتقال من خلال الإعدادات. وتقول مايكروسوفت إنها تخطط لاختبار ذلك في قناة معاينة الإصدار بدءًا من الأسبوع المقبل.كما يتميز هذا الإصدار الأخير من ويندوز 11 بالعديد من الإصلاحات وبعض التغييرات التجميلية. وتعمل هذه الإصلاحات على تحديث مظهر أشياء مثل Print Queue وبعض الأيقونات المتنوعة لتتماشى مع لغة تصميم Fluent.