مراجعة Tamron 70-210mm f / 4 Di VC USD

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يرتفع جهاز Tamron مقاس 70-210 مم f / 4 Di VC USD مقابل العلامة التجارية Canon EF 70-200mm f / 4L IS II USM و نيكون AF-S 70-200mm f / 4G ED VR الأزيز ، وهي أغلى بكثير عند شرائها. على هذا النحو ، فهو عادةً بديل خفيف الوزن لزوم التقريب “الثالوث” f / 2.8 ، مما يوفر نطاقًا مفيدًا من الأطوال البؤرية للتقريب مع معدل فتحة عدسة سريع بشكل معقول يظل ثابتًا طوال نطاق التكبير / التصغير.



تحديد

تتعدد: Canon EF و Nikon F FX

اطار كامل: نعم

ثبات الصوره: نعم

ضبط تلقائي للصورة: نعم

بناء العدسة: 20 عنصرًا في 14 مجموعة

منظور: 23-7.5 درجة

شفرات الحجاب الحاجز: 9

الفتحة الدنيا: فتحة العدسة f / 32

الحد الأدنى لمسافة التركيز: 0.95 م

نسبة التكبير القصوى: 0.32 مرة

حجم الفلتر: 67 ملم

أبعاد: 76×177 ملم

وزن: 860 جم ??(ج) 850 جم (ن)



دلائل الميزات

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(رصيد الصورة: Tamron)يبدو التصميم أساسيًا نسبيًا ، مع عدم وجود مفتاح محدد نطاق ضبط تلقائي للصورة ، ولا أوضاع استقرار قابلة للتحويل. يوجد في الأساس مفتاحان فقط على أسطوانة العدسة ، لتشغيل / إيقاف تشغيل VC و AF / MF. ومع ذلك ، هناك ما هو أكثر من هذه العدسة مما تراه العين على الفور.الضبط البؤري التلقائي هو من باب المجاملة لنظام الموجات فوق الصوتية من النوع الدائري الذي يتميز بالسرعة الشديدة والهدوء الهمس. عادةً ما يكون نظام “تعويض الاهتزاز” المملوك لشركة Tamron من أجل تثبيت الصورة البصري بارعًا ، مما يوفر تقليلًا بمقدار 4 درجات في اهتزاز الكاميرا ، على الأقل للتصوير الثابت.على الرغم من المظهر الخالي من الرتوش ، إلا أن جودة البناء جيدة ، مع إحساس قوي ومعالجة محسّنة وإدراج مانعات تسرب الطقس. العدسة متوافقة مع أحدث المحولات عن بعد من Tamron ووحدة التحكم TAP-in ، من أجل الضبط الدقيق والتخصيص وتطبيق تحديثات البرامج الثابتة. طوق تركيب الحامل ثلاثي القوائم متاح أيضًا كخيار إضافي.أداءتعمل أنظمة التركيز البؤري التلقائي والتثبيت ، التي يتم تشغيلها بواسطة معالجات مزدوجة ، على فعاليتها الشديدة ، فالأولى سريعة ودقيقة ، بينما ترقى الأخيرة إلى مستوى الفوترة المكونة من 4 نقاط توقف. ومع ذلك ، ثبت أن التثبيت أثناء التحريك أقل فعالية في اختباراتنا. تعد الحدة المركزية جيدة جدًا في إعدادات التكبير المتوسط ??ولكنها تنخفض أكثر من عدسات Canon و Nikon 70-200mm f / 4 ذات العلامات التجارية الأغلى سعراً في النهايتين الطويلة والقصيرة. الحدة الزاوية هي أيضًا أقل إثارة للإعجاب قليلاً.نتائج المختبرنجري مجموعة من الاختبارات المعملية في ظل ظروف خاضعة للرقابة ، باستخدام مجموعة الاختبارات Imatest Master. يتم التقاط صور مخططات الاختبار عبر مجموعة من الفتحات والتكبير (عند توفرها) ، ثم يتم تحليلها من أجل الوضوح والتشويه والانحرافات اللونية.نحن نستخدم مخططات Imatest SFR (استجابة التردد المكاني) وبرامج التحليل لرسم دقة العدسة في وسط إطار الصورة والزوايا والمسافات المتوسطة ، عبر نطاق إعدادات الفتحة ، ومع عدسات التكبير ، بأربعة أطوال بؤرية مختلفة. تقيس الاختبارات أيضًا التشوه والتهيج اللوني (الانحراف اللوني).