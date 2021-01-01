مودم Snapdragon X70 5G يعمل بالذكاء الاصطناعي من Qualcomm



Snapdragon X70 5G Snapdragon X70 5G

أعلنت شركة Qualcomm، في المؤتمر العالمي للجوال، عن أحدث مودم من الجيل التالي للهواتف الذكية وهو Qualcomm Snapdragon X70 5G. ويأتي هذا المودم مع زيادة سرعة الإرسال والوصلة الهابطة بالإضافة إلى مزايا جديدة.



وعلى الرغم من عدم تأكيد الشركة بعد فمن المحتمل أن تستخدم شركة Qualcomm هذا الطراز الجديد لمجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 2 القادمة والتي من المتوقع أن تصبح رسمية هذا العام.



ومن ضمن أبرز مزايا مودم Qualcomm Snapdragon X70 5G الجديد أنه يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) التي تعمل على تحسين نطاقات mmWave و6 جيجا هرتز الفرعية. كما يحتوي على ردود أفعال لحالة القناة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وخوارزمية تحسين لزيادة متوسط ??سرعات الوصلة الهابطة والوصلة الصاعدة.

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وهو يستخدم إدارة حزمة mmWave القائمة على الذكاء الاصطناعي لزيادة التغطية، ثم يستخدم خوارزمية اختيار الشبكة القائمة على الذكاء الاصطناعي.ويدعم Qualcomm Snapdragon X70 أيضًا شرائح الجيل الخامس (5G) المتعددة وDual-SIM Dual Active. كما تدعي الشركة أن هذا المودم الجديد أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 60 في المائة؛ بفضل تقنية Qualcomm 5G PowerSave Gen 3.وسوف يساعد تتبع المغلف عريض النطاق QET7100 من شركة Qualcomm وضبط الهوائي التكيفي المستند إلى الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على الطاقة إلى جانب تحسين الأداء وزمن الانتقال.أخيرًا قالت شركة Qualcomm إنه من المتوقع إطلاق المودم Snapdragon X70 الجديد في أجهزة الجيل الخامس (5G) بنهاية هذا العام.