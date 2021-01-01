مودم Snapdragon X70 5G يعمل بالذكاء الاصطناعي من Qualcomm

أعلنت شركة Qualcomm، في المؤتمر العالمي للجوال، عن أحدث مودم من الجيل التالي للهواتف الذكية وهو Qualcomm Snapdragon X70 5G. ويأتي هذا المودم مع زيادة سرعة الإرسال والوصلة الهابطة بالإضافة إلى مزايا جديدة.
وعلى الرغم من عدم تأكيد الشركة بعد فمن المحتمل أن تستخدم شركة Qualcomm هذا الطراز الجديد لمجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 2 القادمة والتي من المتوقع أن تصبح رسمية هذا العام.
ومن ضمن أبرز مزايا مودم Qualcomm Snapdragon X70 5G الجديد أنه يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) التي تعمل على تحسين نطاقات mmWave و6 جيجا هرتز الفرعية. كما يحتوي على ردود أفعال لحالة القناة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وخوارزمية تحسين لزيادة متوسط ??سرعات الوصلة الهابطة والوصلة الصاعدة.
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