شاشة رخيصة بمزايا متعددة.أسوس برو آرت PA329CV..



أسوس برو آرت أسوس برو آرت

إذا كنت تبحث عن شاشة كمبيوتر بسعر معقول وإمكانيات فائقة فإن Asus حققت المعادلة من خلال تقديم ProArt PA329CV، وهي شاشة مقاس 32 بوصة بدقة 4K HDR، وكل ذلك بسعر مناسب يبلغ 3482 ريالًا سعوديًا.



والنتيجة هي جودة صورة رائعة عبر عدد من الإعدادات المسبقة التي من المفترض أن تساعد في التحرير بتنسيقات مختلفة ونطاق ألوان سهل للغاية.



وتم تجهيز الشاشة أيضًا بمنافذ HDMI 2x وDisplayHDR 400 وAdaptive Sync؛ ما يجعلها قادرة إلى حد ما على استهلاك الوسائط والترفيه أيضًا.

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التصميم والميزاتلن يلفت تصميم Asus ProArt PA329CV الأنظار على عكس شاشات الألعاب الخاصة بالشركة؛ لأنه تقليدي إلى حد كبير.الشاشةالشاشة مقاس 32 بوصة محاطة بإطارات رفيعة على الجانبين، وتحتوي على سبعة أزرار تحكم أمامية لسهولة الوصول إليها.وهي تشمل عددًا من الميزات المريحة التي تسمح لك بوضع الشاشة بالطريقة التي تريدها، وتأتي مع مشبك على شكل حرف C إذا كنت ترغب في تثبيتها على مكتبك، هذا شيء قد ترغب في التفكير فيه؛ لأن الحامل المتضمن ضخم ويشغل مساحة مكتبية كبيرة.المنافذفيما يتعلق بمنافذ الإدخال / الإخراج يمكنك الحصول على منافذ: HDMI و1x DisplayPort 1.2 و1x USB-C لشحن الأجهزة أو تشغيل كمبيوتر محمول ومقبس سماعة رأس.وتحتوي الشاشة أيضًا على مكبرات صوت مدمجة، ولكن مثل معظم هذه السماعات، فهي أقل من المتوسط ??ولن تخدم أغراضًا كثيرة بخلاف مشاهدة مقاطع فيديو YouTube.قائمة OSDكما ذكرنا فإن الزاوية اليمنى السفلية للشاشة مزودة بسبعة أزرار تحكم أمامية لإدخالك وإخراجك من الإعدادات بسرعة. هناك عصا تحكم، وزر طاقة، إلى جانب ثلاثة أزرار اختصار، وأخرى مخصصة لـ “إلغاء”.تتميز الشاشة PA329CV بتغطية sRGB بنسبة 100% ويرمز sRGB إلى Standard Red Green Blue وهو عبارة عن مساحة لونية، أو مجموعة من الألوان المحددةتم إنشاؤها بواسطة HP وMicrosoft في عام 1996؛ بهدف توحيد الألوان التي تصورها الإلكترونيات.