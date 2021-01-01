تعرف على أبرز مواصفات هاتف آيفون الجديد

كشفت آبل خلال حدث Peek Performance عن مجموعة جديدة من الأجهزة الذكية التي كان من أبرزها هاتف iPhone SE بنسخته الأحدث.
وأتى الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP67، محمي من كل جهاته بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (138.4/67.3/7.3) ملم، وزنه 144 غ
وحصل على شاشة Retina IPS LCD بمقاس 4.7 بوصة، أبعادها "16:9"، دقة عرضها (1334/750) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 326 شمعة/م تقريبا.
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