تلقى أول معلومات عن مكوّنات جوف المريخ

تلقى علماء الكواكب الصينية أول معلومات عن مكوّنات جوف المريخ في منطقة هبط فيها روفر "Zhuzhong" الصيني.
واكتشفوا كذلك آثار تشوّه التربة والحجارة المحلية نتيجة تأثير الماء والمواد الكيميائية في منطقة تسمى يوطوبيا. ونشر العلماء نتيجة دراستهم في مجلة Nature Geosciance الأمريكية حيث قالوا إن 60 يوما لدراسة المريخ جلبت عددا من الاكتشافات الجديدة وعلى وجه الخصوص فإن الصور الفوتوغرافية لسطح الحجارة القريبة والتي التقطتها كاميرات الروفر أظهرت أن تلك الحجارة تعرضت لتأثير الرياح والمياه.
وأضافت أن دراستها ستساعد في كشف طبيعة جيولوجية ومائية للمريخ.
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