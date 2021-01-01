سعر و مواصفات الهاتف Motorola Moto G22



Motorola Moto G22 Motorola Moto G22

Motorola Moto G22، هو أحدث، هاتف متوسط، من موتورولا، ظهر لأول مرة، خلال معرض، MWC 2022، مع مواصفات ممتازة للغاية، وسعر أكثر من رائع، حيث يضم، شاشة بمعدل تحديث، 90 هرتز، و4 كاميرات، في الخلف، بمستشعر رئيسي، دقته 50 ميجا بكسل، والأهم من ذلك، هو أنه، يعمل بنظام التشغيل، الأحدث من جوجل، ويضم بطارية كبيرة، تدعم الشحن السريع، بالإضافة إلى أنه، يتميز بالعديد من المميزات، الغير موجودة، في المنافسين، والتي سأعرضها عليكم، خلال السطور القادمة، وفيما يلي، مواصفات وسعر الهاتف Motorola Moto G22، مع مميزاته، وعيوبه.



مواصفات هاتف موتو جي 22

موعد الإعلان والإطلاق: تم الإعلان، عن هذا الهاتف، يوم 4 مارس، وأكدت موتورولا، أنه، وصل بالفعل، لبعض الأسواق المختارة، في أوروبا، في نفس اليوم، وأكدت أيضا، أنه، سيصل إلى، دول أمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، وآسيا، قبل نهاية شهر مارس.



أبعاد الهاتف: أبعاد الهاتف، Motorola Moto G22، تتمثل في، 164 ملم، من الارتفاع، و75 ملم، من العرض، بالإضافة إلى أن، سمكه يبلغ 8.5 ملم، ووزنه لا يتخطى، 185 جراما.

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الشبكة: يدعم شبكات اتصال، 2G، و3G، و4G، ويدعم تركيب شريحتي اتصال، Nano-SIM، في وضع الاستعداد.الشاشة: هاتف موتو جي 22، يصل بشاشة، IPS LCD، بحجم 6.5 بوصة، وبجودة HD+، وبدقة 1600×720 بكسل، وبمعدل تحديث 90 هرتز، وتحتوي على، ثقب صغير، في المنتصف، لاحتواء الكاميرا الأمامية.الكاميرا الأمامية: يحتوي Motorola Moto G22، على كاميرا أمامية، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.5، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، مع دعم HDR.الكاميرات الخلفية: وبخصوص الكاميرات الخلفية، فتأتي بدقة، 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميراتين الماكرو، والمسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة FHD+، وبدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، كما أنها، تدعم التصوير، بخاصية HDR، وpanorama.المعالج: هذا الهاتف، يضم معالج ثماني النواة، من فئة، Mediatek Helio G37، المبني على، تقنية 12 نانومتر، والذي يحتوي على، 4 أنوية Cortex A53، بسرعة 2.3 جيجا هرتز، و4 أنوية Cortex A53، بسرعة 1.8 جيجا هرتز، بجانب معالج رسوميات، من فئة، PowerVR GE8320.الذاكرة: الذاكرة الداخلية، للهاتف Motorola Moto G22، تأتي بسعة، 64 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، تأتي بسعة، 4 جيجا رام، والذاكرة الداخلية، قابلة للاتساع، من خلال منفذ، microSD المخصص.نظام التشغيل: هذا الهاتف الجديد، من موتورولا، يعمل بنظام التشغيل، Android 12، وواجهة المستخدم الأحدث، من الشركة المصنعة.البطارية: وعلاوة على ذلك، فإن البطارية، تأتي بسعة، 5000 ملي أمبير، وتدعم شحن سريع، بقوة 15 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0.مميزات الهاتف Motorola Moto G22معدل تحديث الشاشة عال، مقارنة بالمنافسين، في هذه الفئة السعرية، وتصميمها حديث، حيث إنها، تحتوي على، ثقب صغير في المنتصف، والحواف الموجودة حوالها، نحيفة جدا.يدعم تركيب، شريحتي اتصال 4G، وكارت ميموري، microSD، في نفس الوقت، وذلك بفضل، المنفذ المخصص، الذي أدرجته الشركة، بجانب منفذين، Nano-SIM.دقة الكاميرات الخلفية، جيدة للغاية، وتعد بتجربة تصوير رائعة، حتى في الأماكن، منخفضة الإضاءة.يدعم مكبرات الصوت، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ويدعم أيضا، الراديو FM.يعتبر من، أرخص الهواتف، التي وصلت، بشكل مسبق، بنظام أندرويد 12، مما يعني، أن مستخدمي الهاتف، Motorola Moto G22، سيحصلون على، جميع مميزات، Android 12، التي كشفت عنها، شركة جوجل.يصل بتصميم، مقاوم للماء، ويدعم خاصية NFC، بالإضافة إلى دعم، نظام تحديد المواقع العالمي، GPS.يدعم مستشعرا لبصمات الأصابع، مدمجا في زر الباور، على الجانب، ويدعم أيضا، مستشعرات التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة.معالج التشغيل جيد، في هذه الفئة السعرية، ويقدم أداء مقبولا، وأفضل من، الهواتف التي، تصل بمعالج Helio G35.الكاميرا الأمامية، تأتي بدقة جيدة، وتدعم تصوير الفيديوهات، بنفس جودة الكاميرات الخلفية، والتي تصل إلى، 1080 بكسل.يدعم شبكات اتصال، Wi-Fi 5 (ac)، ويدعم أيضا، إصدار Bluetooth 5.0.عيوب الهاتفجودة تصوير الفيديوهات، من خلال، الكاميرات الخلفية، غير مناسبة، وتوجد هواتف منافسة، تدعم التصوير، بجودة 4K، أقوى من، 1080 بكسل، التي يدعمها، Motorola Moto G22.الشاشة كبيرة، وتأتي بجودة ضعيفة، وكنا نطمح أن، تأتي بجودة FHD+، بدلا من، HD+.الشحن السريع، ليس قويا، كما كان متوقعا، ولكنه يظل مقبولا، مع هاتف، بمثل هذا السعر.سعة الذاكرة الداخلية، أقل المنافسين، ولكن يمكن تعويضها، عن طريق تركيب، كارت ميموري، بسعة تصل إلى، 256 جيجا بايت.بروز الكاميرات الخلفية، عن الظهر، يجعلها معرضة للخدش، بسهولة.الهاتف معرض، للتبصيم، والخدش بسهولة، بسبب قدومه، من البلاستيك اللامع.سعر الهاتف Motorola Moto G22الهاتف Motorola Moto G22، مطروح للبيع، في أوروبا، بسعر يبلغ حوالي، 170 يورو، ما يعادل، 185 دولارا أمريكيا، وذلك للإصدار الوحيد المتوفر، والذي يضم، ذاكرة داخلية، بسعة 64 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام.