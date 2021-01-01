مواصفات و سعر الهاتف Lenovo Legion Y90 مع المميزات والعيوب



Lenovo Legion Y90 Lenovo Legion Y90

الهاتف Lenovo Legion Y90، من أبرز الهواتف، التي ظهرت، خلال معرض، MWC 2022، الذي أقيم، في برشلونة، خلال الفترة ما بين، 28 فبراير، و4 مارس، أعلنت عنه، شركة لينوفو، بمواصفات خيالية، تتناسب مع اللاعبين، والمصورين، حيث يضم، معالج كوالكوم، الأقوى حاليا، ويضم كاميرات خلفية، تعتمد على، الذكاء الاصطناعي، وتدعم تصوير فيديوهات، بجودة 8K، وكاميرا أمامية، أكثر من رائعة، تدعم تصوير فيديوهات، بجودة تصل إلى، 4K، بالإضافة إلى أنه، يضم مراوح تبريد مدمجة، تجعل سخونية الهاتف، أمرا مستحيلا، حتى بعد، استخدامه فترة طويلة، ويضم كذلك، بطارية ضخمة، تدعم شحنا سريعا، قويا جدا، وكل هذا وأكثر، بسعر ممتاز للغاية، وفي هذا المقال، دعونا نستعرض، سعر ومواصفات الهاتف Lenovo Legion Y90، مع المميزات، والعيوب.



مواصفات الهاتف

موعد الإعلان والإطلاق: أعلنت لينوفو عن، هاتف Legion Y90، الرائد خلال مؤتمر، MWC 2022، يوم 1 مارس، وسيتوفر للشراء رسميا، يوم 10 مارس.



الشبكة: يدعم حتى، شبكات اتصال، الجيل الخامس 5G، ويدعم اتصال Wi-Fi، ويدعم أيضا، تركيب شريحتي اتصال 5G، من نوع، Nano-SIM.

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سعر الهاتف Lenovo Legion Y90أبعاد الهاتف: يتوفر الهاتف، Lenovo Legion Y90، بارتفاع 177 ملم، وبعرض 78.4 ملم، وبسمك عريض جدا، يبلغ 10.1 ملم، ولكن هذا طبيعي، بسبب وجود، مراوح التبريد المدمجة، والبطارية الضخمة، وبوزن ثقيل نسبيا، يبلغ 252 جراما.الشاشة: شاشة هذا الهاتف، لها إطارات نحيفة، في الأعلى، والأسفل، وتأتي من نوع، AMOLED، بحجم 6.92 بوصة، وبدقة 2460× 1080 بكسل، وبمعدل تحديث 144 هرتز، وتدعم تشغيل محتوى، HDR10+، وتدعم أيضا، سطوعا يبلغ، 1300 شمعة، في البوصة.المعالج: يتم تشغيل، هاتف لينوفو الجديد، بوحدة معالجة مركزية، ثمانية النواة، من فئة، Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، بجانب وحدة معالجة رسوميات، من فئة، Adreno 730، مع العلم بأن، شريحة CPU، تتكون من، نواة Cortex-X2، بسرعة 3.00 جيجا هرتز، و3 أنوية Cortex-A710، بسرعة 2.50 جيجا هرتز، و4 أنوية Cortex-A510، بسرعة 1.80 جيجا هرتز.الكاميرات الخلفية: يحتوي هاتف، Lenovo Legion Y90، على كاميراتين، في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة، 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة، 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، ويحتوي كذلك على، فلاش LED مزدوج، بجانب الكاميرات الخلفية، التي تدعم، تصوير الفيديوهات، بجودة 8K، بمعدل 24 إطارا، في الثانية، أو بجودة 4K، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية، والتي تدعم أيضا، خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS، وخاصية HDR10+.الكاميرا الأمامية: الكاميرا السيلفي، لهذا الهاتف الجديد، تأتي بدقة، 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل فيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية، أو بدقة 1080 بكسل، بمعدل 120 إطارا، في الثانية.الذاكرة: يتوفر هذا الهاتف، بثلاثة إصدارات على، مستوى الذاكرة، الإصدار الأول، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 256 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 12 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 256 جيجا بايت، مع 16 جيجا رام، والإصدار الثالث، يضم 640 جيجا بايت، ( 512 جيجا بايت، UFS و128 جيجا بايت، SSD) مع 16 جيجا رام.نظام التشغيل: الهاتف الجديد، Lenovo Legion Y90، يعمل بنظام، Android 12، وبواجهة مستخدم، ZUI 13.البطارية: تأتي بطارية، هذا الهاتف، من نوع، ليثيوم بوليمر، بسعة 5600 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 68 واط، ولشحن البطارية، سيتوجب عليك الاختيار، بين منفذين USB Type?C 3.1 Gen2، أو USB Type?C 2.0.مميزات Lenovo Legion Y90الشاشة قوية للغاية، وتقدم أفضل، تجربة استخدام ممكنة، أثناء تشغيل الألعاب، وتعتبر هذه، أعلى شاشة، لهاتف ذكي، حتى الآن، حيث تدعم، معدل تحديث، يبلغ 144 هرتز، ومعدل أخذ عينات، يبلغ 720 هرتز، وتدعم محتوى HDR10+، ووقت استجابة، يبلغ 3.4 مللي ثانية فقط.معالج التشغيل، هو الأقوى حاليا، مما يعني أنك، ستجد أمامك، تجربة أداء، وتشغيل ألعاب، أفضل من، أي هاتف سابق، وهذا طبيعي، نظرا لأن، الهاتف مخصص للألعاب.يحتوي على، 4 مفاتيح كتف، على الجانب، تعمل بالموجات فوق الصوتية، (وتعمل مثل L1، وL2، وR1، وR2)، ويحتوي أيضا، على منطقتين حساستين للضغط، في الشاشة (ومشابهين لـ L3، وR3).بالرغم من، أن هذا هاتف، مخصص للألعاب، إلا أن، شركة لينوفو، اهتمت بالكاميرات، سواء كانت الأمامية، أو الخلفية، حيث قامت بإدراج، مستشعر قوي، للكاميرا الرئيسية، ويدعم تسجيل فيديو، بجودة تصل إلى، 8K، وأيضا هناك مستشعر، كاميرا أمامية قوي، يدعم التسجيل، بجودة 4K، وهذه الكاميرات، تعتبر الأفضل، في هذه الفئة السعرية.Lenovo Legion Y90، يضم 2 من، مراوح التبريد، التي تضمن برودة الهاتف، واستقرار أدائه، لأطول فترة ممكنة، كما أنه، يضم لوحة إضاءة RGB، مثبتة في الخلف.البطارية ضخمة جدا، وتكفي لمدة، 8 ساعات، من اللعب المتواصل، أو 13 ساعة، من بث، وتشغيل الفيديوهات، ويتم شحنها سريعا، في 35 دقيقة فقط، بفضل تقنية الشحن السريع،تم تجهيز الهاتف، بمحركات خطية، ثنائية المحور، ومكبرات صوت ستريو، (تدعم Dolby Atmos، ولتكون بذلك أفضل، بنسبة 40%، من الأجيال السابقة)، وذلك من، أجل توفير تجربة لعب، أفضل وأكثر واقعية.يتيح لك إمكانية، التبديل بين، معدل تحديث الشاشة المدعوم، حيث يمكنك اختيار، 144 هرتز، أو 120، أو 90، أو 60 هرتز، حسب المحتوى، لحفظ البطارية،يدعم فتح الهاتف، عن طريق، بصمات الأصابع، بفضل مستشعر البصمة، المدمج في الشاشة، ويدعم أيضا، فتح الهاتف، عن طريق الوجه، بفضل خاصية، Face Unlock.يعمل بنظام التشغيل، الأحدث من جوجل، وواجهة المستخدم، الأحدث من لينوفو.يحتوي على، منفذين USB، واحد من فئة، Type?C 3.1 Gen2، والآخر من فئة، USB Type?C 2.0.يدعم خاصية NFC، ويدعم إصدار Bluetooth 5.2، مع دعم، اتصال Wi-Fi 6 (ac).عيوب الهاتف لينوفو Y90حجمه ثقيل، نوعا ما، مقارنة بالمنافسين، ولكن هذا طبيعي، نظرا لوجود العديد، من الإضافات، غير الموجودة، في معظم الهواتف المنافسة.لا يدعم، تركيب كارت ميموري، وأيضا لا يدعم، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم.جودة الشاشة، أقل من المتوقع، وكنا نطمح أن، تأتي الشاشة، بجودة QHD+، بدلا من، FHD+.لا يدعم، أيا من، الشحن اللاسلكي، أو الشحن العكسي، مثل معظم الهواتف المنافسة، في هذه الفئة السعرية.سعر الهاتف Lenovo Legion Y90سعر الهاتف Lenovo Legion Y90، يبدأ من، 680 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.ويبلغ حوالي، 730 دولارا، للإصدار الذي يضم، 256 جيجا بايت، مع 16 جيجا رام.وبسعر يصل إلى، 840 دولارا، للإصدار الذي يضم، 640 جيجا بايت، مع 16 جيجا رام.