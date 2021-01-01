جمارك «فورد اكسبلورو» شامل الضرائب .للعائدين من الخارج..

نستعرض هنا بالتفاصيل كيفية استيراد سيارة فورد اكسبلورر موديل 201?8 من الخارج والشروط الواجب توافرها، يقول أسامة سامي الخبير الجمركي، إنه لابد من أن يكون المستورد للسيارة فورد اكسبلورر موديل هو المالك الأول للسيارة، وفي نفس سنة الصنع، وأن تكون غير مستعملة، وأن يكون لدية بوليصة شحن باسم المستورد، كما أن المستورد لابد وأن يحمل فاتورة شراء السيارة باسمه.
وأضاف أسامة سامي أنه يتم حساب الرسوم الجمركية المستحقة علي السيارة فورد مقسمة إلى 135% رسم ضريبة الوارد، و14% ضريبة القيمة المضافة، 8.5%، رسم التنمية بالإضافة الي 30% رسم ضريبة الجدول علما بان هذه السيارة السعة اللترية لها اكثر من 2000 سي سي سي سي.
علما بان عمل طراز إكسبلور بمحرك بقوة 300 حصان وسعة 2.3 لتر لفئاته الافتتاحية، وتحظى فئاته الأعلى بمحرك توربيني بسعة 3.0 لتر، ينتج قو 365 حصان.
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