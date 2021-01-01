جمارك «فورد اكسبلورو» شامل الضرائب .للعائدين من الخارج..



فورد اكسبلورو فورد اكسبلورو

نستعرض هنا بالتفاصيل كيفية استيراد سيارة فورد اكسبلورر موديل 201?8 من الخارج والشروط الواجب توافرها، يقول أسامة سامي الخبير الجمركي، إنه لابد من أن يكون المستورد للسيارة فورد اكسبلورر موديل هو المالك الأول للسيارة، وفي نفس سنة الصنع، وأن تكون غير مستعملة، وأن يكون لدية بوليصة شحن باسم المستورد، كما أن المستورد لابد وأن يحمل فاتورة شراء السيارة باسمه.



وأضاف أسامة سامي أنه يتم حساب الرسوم الجمركية المستحقة علي السيارة فورد مقسمة إلى 135% رسم ضريبة الوارد، و14% ضريبة القيمة المضافة، 8.5%، رسم التنمية بالإضافة الي 30% رسم ضريبة الجدول علما بان هذه السيارة السعة اللترية لها اكثر من 2000 سي سي سي سي.



علما بان عمل طراز إكسبلور بمحرك بقوة 300 حصان وسعة 2.3 لتر لفئاته الافتتاحية، وتحظى فئاته الأعلى بمحرك توربيني بسعة 3.0 لتر، ينتج قو 365 حصان.

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كما تتوفر فئات من الطراز تعمل بمحرك تصل قوته لـ 400 حصان مع عزم دوران 415.وبذلك يتم جمع كل هذه النسب وتصبح الرسوم الجمركية المستحقة علي السيارة مليون جنيها شاملة سعر الشحن وقت نزول السيارة ويتم الافراج عن السيارة بموجب تقديم الأوراق المطلوبة ودفع الرسوم المستحقة عليها، علما بأن هذا الرقم يخص الفئة الأولى من السيارة فقط.حضي الجيل الخامس من فورد إكسبلورر على تعديلات جذرية كبيرة شملت كل أجزاء وأنظمة السيارة بداً من قاعدة العجلات والشكل الخارجي إلى المحرك وناقل الحركة ونظام التعليق والمقصورة الداخلية، وبالتصميم الجديد أصبحت فورد إكسبلورر أكثر اتساعاً وأقل في استهلاك الوقود لكنها ابتعدت عن كونها سيارة دفع رباعي. بني الجيل الخامس على قاعدة العجلات من نوع D4 وهي نسخة معدلة من النظام الأساسي D3. في العديد من الدول العربية وتحديداً في الدول الخليجية،