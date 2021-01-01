تطور الشحن ثنائي الاتجاه لسياراتها.. جنرال موتورز توضح



جنرال موتورز جنرال موتورز

تتميز بعض السيارات الكهربائية بقدرتها على الشحن العكسي وتوفير الطاقة للمباني مثل المنازل الريفية.



بعد نجاح جنرال موتورز في تطوير السيارات الكهربائية فقد بدأت الشركة بتطوير الشحن ثنائي الاتجاه والذي يمكن السيارة من استقبال الطاقة الكهربائية وشحن بطارياتها كما هو معتاد، ويمكنها من توفير الطاقة من خلال نفس المنفذ وتوفيرها لمحيطها، ما يعرف بالشحن العكسي. وستبدأ جنرال موتورز بتطوير التقنية في كاليفورنيا بالتعاون مع شركة الطاقة PG&E..



قالت الشركة أن السيارات الاختبارية ستشمل استخدام “أجهزة ثنائية الاتجاه مقترنة ببروتوكولات اتصالات محددة بالبرمجيات والتي ستمكن الطاقة من التدفق من سيارة كهربائية مشحونة إلى منزل العميل، والتنسيق تلقائياً بين السيارة الكهربائية والمنزل وإمدادات الكهرباء الخاصة بـPG&E”.