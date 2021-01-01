تسريب براءة تصميم السيارة لوتس تايب 132



لوتس تايب 132 لوتس تايب 132

كشفت رسومات براءة التصميم الخاصة بلوتس 132 عن تفاصيل أول سيارة SUV من العالمة البريطانية الشهيرة.



تحاول لغة تصميم لوتس ضغط أبعاد وتفاصيل السيارة قدر الإمكان لإكسابها مظهر وشعور سيارة كوبيه رياضية، مع ذلك يمكن ملاحظة أن تايب 132 لا تزال سيارة SUV رياضية شرسة.



تحمل السيارة مرايا جانبية رقمية لأجل تحسين الديناميكا الهوائية للسيارة، تشمل الحزمة أيضاً المقدمة المنخفضة التي تحمل مصابيح LED نحيلة، مشتت الهواء الأمامي والعتبات الرياضية، والجناح الخلفي المزدوج.

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ستصل السيارة قبل نهاية الشهر الجاري، وسنتعرف على تفاصيل المحركات التي ستمكن السيارة من تحقيق تسارع 0-100 كم/س في أقل من 3 ثوان.