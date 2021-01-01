صالة عرض جديدة لسكان شرق القاهرة من فولفو



فولفو فولفو

افتتحت مجموعة عز العرب، الوكيل الحصري للعلامة التجارية السويدية ?ول?و في مصر، أحدث صالات عرض سيارات ?ول?و في السوق المصري والتابعة لأحد أكبر موزعيها الأحمدي موتورز بشرق القاهرة لتكون الأقرب لسكان شرق القاهرة وتوسعاتها العمرانية الجديدة بمناطق العاصمة الإدارية الجديدة والتجمع الأول والقاهرة الجديدة والشروق.



صالة عرض بأثاث مستدام

وجاءت تصميمات الصالة الجديدة بطراز يتماشى مع مفهوم صالات عرض ?ول?و العالمية “VRE”، وتبلغ مساحتها 200 متر مربع بواجهة تشبه متاجر وسط المدينة السويدية، كما تستوعب عرض 3 سيارات مختلفة، بالإضافة إلى تأثيثها بأثاث مستدام تم استيراده بالكامل من السويد.



وتركز الصالة على تقديم وصنع أفضل تجربة شخصية مميزة للعملاء، بالإضافة إلى عرض أحدث موديلات وتطورات وابتكارات ?ول?و بشكل فعال ، وتوفر الصالة أيضا تجربة القيادة للعملاء.

قد يعجبك أيضا...

صالات عرض بالتصميم السويديوقال المهندس محمد أبو النور، مدير عام سيارات ?ول?و مصر بمجموعة عز العرب للسيارات، إن شراكتنا الناجحة مع الأحمدي كموزع معتمد لسيارات ?ول?و داخل شبكة التوزيع التابعة لمجموعة عز العرب للسيارات، هي ما تجعل الشركة مستمرة في تعظيم معايير تجربة امتلاك سيارات ?ول?و من خلال تقديم باقة متنوعة من الخدمات وافتتاح العديد من صالات العرض الحديثة والعصرية والتي تتماشى مع إستراتيجية العلامة التجارية الفاخرة ?ول?و، ووفقًا للسياسة التوسعية التي ننتهجها للتوسع في مناطق شرق القاهرة للعام الجاري ومن ثم القاهرة الكبرى”.وعلق حسن الأحمدي، مؤسس الأحمدي موتورز قائلًا : “إننا سعداء بالتعاون المثمر مع مجموعة عز العرب للسيارات كموزع رئيسي لعلامتها ?ول?و، والصالة الجديدة والتي تصب أولاً وأخيراً في مصلحة العملاء دليل على عمق الشراكة بيننا، ونحن نسعى دائماً لنيل رضاء العملاء من خلال تقديم عروض وخدمات ذات جودة عالمية تليق بعشاق ?ول?و في مصر.”جدير بالذكر، أن مجموعة عز العرب للسيارات افتتحت خلال العام الجارى عدداً من صالات العرض لعلامة ?ول?و السويدية وفقاً لاستراتيجية الشركة للانتشار في مصر والوصول السريع لأكبر شريحة من العملاء.