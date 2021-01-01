مواصفات رينو أوسترال الهجين الجديدة



رينو أوسترال رينو أوسترال

طرحت الشركة السيارات الفرنسية سيارتها رينو أوسترال الجديدة كبديل للسيارة كادجار ، حيث تنتمي لفئة السيارات الرياضية الكروس أوفر من حجم SUV.



وفي إطار تقديم “إيجيبت أوتوموتيف ” لكل ما هو جديد في عالم السيارات، نستعرض في السطور التالية مواصفات السيارة الفرنسية الجديدة.



محركات رينو أوسترال الهجينة

سعت رينو إلى توفير مساحة واسعة ومتنوعة من الاختيارات في نسخ المحركات ونواقل الحركة لسيارتها الهجين؛ حيث قدمت الفئة الأولى بمحرك ثلاثي الأسطوانات تيربو سعة 1200 سي سي، تتصل به بطارية 48 فولت، يتحدان معاً ليولدا قوة 130 حصان، بعزم أقصى للدوران و 240 نيوتن /متر، ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي مكون من 7 سرعات.

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ويأتي الاختيار الثاني بمحرك سعة 1300 سي سي، ويولد قوة 140 حصان ومتصل بناقل حركة يتاح منه النسختين اليدوية والأوتوماتيك من النوع CVT سباعي السرعات، ويأتي من نفس المحرك نسخة تولد قوة أعلى تصل إلى 160 حصان، وتدعمهم بطارية 12 فولت، ينتجان معاً عزم أقصى للدوران يبلغ 270 نيوتن / متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك.أما الاختيار الثالث من محركات رينو أوسترال الجديدة فأطلقت عليه الشركة اسم إي تك E-TECH؛ ويأتي مزودًا بمحرك بنزين توربيني بسعة 1.2 لتر و 3 أسطوانات مع محرك كهربائي ، وبطارية ليثيوم أيون بقوة 1.7 كيلو وات في الساعة، يعطيان قوة مشتركة تصل إلى 200 حصان، بما يضمن للسيارة مستويات مثالية من كفاءة استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.التصميم الخارجي للسيارة رينو أوستراليدمج التصميم الخارجي لرينو أوسترال الجديدة بين السمات المميزة لموديلات سيارات الدفع الرباعي مع مبادئ التصميم الجديدة لرينو، والتي تظهر في شكلها المنحني الذي يتناسب مع الخطوط القوية للمصابيح الأمامية التي تأخذ شكل الأنماط الماسية، مع تقنية الـ LED في المصابيح الخلفية، إلي جانب الجنوط الرياضية المصنوعة من الألمونيوم بمقاس 17 بوصة إلى 20 بوصة.أنظمة الأمان والسلامة في رينو أوسترالوتتميز السيارة بالعديد من أنظمة الأمان والسلامة؛ حيث توفر العلامة الفرنسية الفئة الأعلى تجهيزاً من السيارة بـ32 نظام مساعد لدعم السائق، من بينها نظام مثبت السرعة التفاعلي، ونظام الحفاظ على الحارة المرورية، ونظام فرامل الطواريء، ونظام التنبيه من النقاط العمياء، نظام التعرف على علامات الطريق، نظام الركن وخروج من الركن ذاتي بالكامل.تجهيزات الرفاهية في رينو أوسترال الجديدةأما عن تجهيزات السيارة الجديدة كلياً؛ فيظهر التصميم الداخلي الجديد بدايةً من مجموعة الشاشات المتطورة التي تبدأ من شاشة العدادات الرقمية خلف عجلة القيادة بمقاس 12.3 بوصة، تتصل بشاشة عرض أمامية مقاس 9.3 بوصة، وتنتهي بشاشة التحكم بمنتصف التابلوه عمودية الشكل بمقاس 12 بوصة.وتكتسي مقاعد السيارة بالجلد ، مع عجلة قيادة مكسوة بالجلد، ويتوسط المقعدين الأماميين مسند يد إنسيابي يجعل استخدام شاشة الوسائط المتعددة أكثر راحة، ويأتي صندوق الأمتعة مزودًا بباب خلفي كهربائي، وتتراوح سعته ما بين 430 لتر إلى 500 لتر، حيث تتميز بعض فئات السيارة بمقعد خلفي قابل للطي.