البورصة المصرية : تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

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البورصة المصرية

تنشر "دار المعارف" أخر تحديث ل مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس10/3/2022، حيث تراجعت فس نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

حيث تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 10363 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 1850 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 12849 نقطة.

وهبط المؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 4091 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 1868 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2812 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 4570 نقطة

المصدر: بوابة دار المعارف

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