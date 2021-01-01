عشان تحافظى عليه .خطوات بسيطة لتنظيف مكيف النافذة من أتربة رياح الخماسين..

نحن على أبواب نهاية فصل الشتاء، حيث يبدأ تظهر تقلبات الطقس المحملة بالأتربة والميكروبات مثل رياح الخماسين، وهذا ما يجعل ربة المنزل تسرع فى إغلاق النوافذ، وتتفاجأ المرأة بظهور رائحة كريهة منبعثة من مكيف الهواء، مما يشير إلى ضرورة تنظيف الجهاز، ولتحقيق هذا يجب اتباع عدة خطوات نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "angi" .
طرق تنظيف مكيف الهواء
تحضير مواد التنظيف:
يعتبر الصابون المعتدل أو المنظفات أفضل طرق تنظيف لوحدة تكييف، مع تجنب استخدام مواد التبييض أو الخل، حيث يتسبب كلاهما في تآكل المعدن، مما يؤدي إلى تآكل الجهاز، لذلك يوصى أيضًا بارتداء نظارات وقفازات .
فصل الكهرباء:
يجب فصل التيار المتردد عن مصدر الطاقة الخاص بالمكيف، مع فصل وحدة تكييف الهواء المتواجدة في النافذة قبل البدء في تنظيف حتى تكون المرأة في أمان.
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