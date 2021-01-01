عشان تحافظى عليه .خطوات بسيطة لتنظيف مكيف النافذة من أتربة رياح الخماسين..



مكيف النافذة مكيف النافذة

نحن على أبواب نهاية فصل الشتاء، حيث يبدأ تظهر تقلبات الطقس المحملة بالأتربة والميكروبات مثل رياح الخماسين، وهذا ما يجعل ربة المنزل تسرع فى إغلاق النوافذ، وتتفاجأ المرأة بظهور رائحة كريهة منبعثة من مكيف الهواء، مما يشير إلى ضرورة تنظيف الجهاز، ولتحقيق هذا يجب اتباع عدة خطوات نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "angi" .



طرق تنظيف مكيف الهواء



تحضير مواد التنظيف:



يعتبر الصابون المعتدل أو المنظفات أفضل طرق تنظيف لوحدة تكييف، مع تجنب استخدام مواد التبييض أو الخل، حيث يتسبب كلاهما في تآكل المعدن، مما يؤدي إلى تآكل الجهاز، لذلك يوصى أيضًا بارتداء نظارات وقفازات .



فصل الكهرباء:



يجب فصل التيار المتردد عن مصدر الطاقة الخاص بالمكيف، مع فصل وحدة تكييف الهواء المتواجدة في النافذة قبل البدء في تنظيف حتى تكون المرأة في أمان.

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تنظيف الغطاء الخارجي:يجب شفط الأتربة بالمكنسة الكهربائية جيداً قبل استخدام المنظفات، وباستخدام المنظفات أو الصابون أو بيروكسيد الهيدروجين، في مسح الأجزاء الخارجية من الجهاز، حيث تحتوي معظم وحدات نوافذ المكيفات على خطافات أو مشابك داخلية يلزم فكها لفك العلبة.إزالة وتنظيف الفلتر:يجب تغطية الأجزاء الداخلية لجهاز التكييف، بمجرد نزع الغطاء حتى لا تدخل أتربة اخرى خلال التنظيف، وقد تحتوي بعض مكيفات الهواء على النوافذ و فلاتر قابلة لإعادة الاستخدام ، بينما يحتوي البعض الآخر على فلاتر تستخدم لمرة واحدة يُفترض أن تستبدلها كل ثلاثة إلى ستة أشهر، إذا كان قابلاً لإعادة الاستخدام ، يجب مسح الفلتر وتنظيفه من الأتربة.استخدام الماء:يعد التخلص من الأتربة وتغطية مصادر الكهرباء، ينصح برش الماء جيداً على الهوايات، والمروحة للتخلص من كافة الأتربة.تركه حتى يجف جيداً:يجب ترك وحدة مكيف النافذة حتى تجف، مع ترك وحدة تكييف الهواء في النافذة ساعة أو ساعتين حتى تجف قبل توصيلها وتشغيلها مرة أخرى.