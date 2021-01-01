5 أسباب تضعها ضمن قائمة المفضلات في برنامج خسارة الوزن . المكرونة مسموحة في الدايت!..



المكرونة المكرونة

المكرونة طبق غني بالكربوهيدرات، لذا تتصدر قائمة الممنوعات لمن يتبع دايت بغرض إنقاص الوزن.



لكن الحقيقة أن المكرونة يمكن أن تساعد الأشخاص الذين يتطلعون إلى التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، ولكن عند تناولها باعتدال، وفقًا لأخصائية التغذية كلير تورنبول.



ونصحت أخصائية التغذية أنه يمكن أن تكون المكرونة جزءًا من نظام غذائي متوازن، وليست طعام يجب أن نتجنبه عند اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن، لكن حذرت «كلير» من ضرورة الانتباه إلى المقدار الذي تتناوله.

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كما وجدت الدراسات أن المكرونة تساعد في اتباع نظام غذائي منخفض الدهون، أو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، أو النظام الغذائي الذي أوصت به جمعية السكري الأمريكية، وفقاً لـ express.حيث تعتبر الكربوهيدرات عنصراً هاماً جداً في أي نظام غذائي، فهي تعمل كمصدر للطاقة، ومنذ فترة طويلة تم دمجها في النظم الغذائية الرياضية، لأنها تحافظ على نشاط الشخص لفترة أطول، على عكس السكريات، التي عادة ما تحقق ارتفاعًا سريعًا يليه انخفاض حاد.ومن هنا يستعرض «المصري لايت» 5 أسباب رئيسية تجعلك تتناول المكرونة خلال نظامك الغذائي لفقدان الوزن.5.عنصر غذائي متكاملتحتوي المكرونة على عناصر غذائية متنوعة، حيث تصنع المكرونة من القمح، ما يجعلها تتمتع بعناصره الغذائية، لذلك في خيار جيد عند اتباع نظام غذائي صحي.4.مليئة بالأليافتعد مصدراً جيداً للألياف لأنها مشتقة من الدقيق والقمح، حيث تشير لوزارة الزراعة الأمريكية، إلى أن كوب واحد فقط من المكرونة البيضاء المطبوخة يوفر 2.5 جرام من الألياف، وهو ما يمثل حوالي 10 % من الكمية اليومية الموصي بها.كما أن الألياف عنصر حيوي لعملية الهضم، يمكن للألياف أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية ومرض السكري، وفقاً لـ هيئة الخدمات الصحية البريطانية.3.قليلة الملحيمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من الملح إلى العديد من المضاعفات الصحية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية، لكن المكرونة، طعام بسيط يحتوي على كمية ملح قيلة جداً.2.قليلة الدسمتتمتع بدهون منخفضة، وبمجرد رش زيت الزيتون وجبن البارميزان، تصبح وجبة بسيطة قليل الدسم جاهزة، دون مجهود كبير.1.معادن وفيتاميناتيجهل الكثيرون أن المكرونة تحتوي على بعض الفوائد الصحية الخفية في شكل فيتامينات ومعادن أساسية، لكنها تحتوي على مستويات كبيرة من الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والزنك، وكذلك فيتامينات ب، وفقاً لـ حسب هيئة الإذاعة البريطانية.