هل قياس البنطلونات بالمحلات والتعرض لجلسات الليزر سببًا فى سرطان عنق الرحم..



سرطان عنق الرحم سرطان عنق الرحم

أصبحت منصات التواصل الاجتماعي، مصدراً للنصائح الطبية التي يعتمد عليها غالبية الأشخاص، خاصةً لو جاءت المعلومة من «صفحة» تحظى بعدد كبير من المتابعين، وبالرغم من أن هذه النصائح قد تكون مفيدة في بعض الأحيان، إلا أنها قد تكون خاطئة وليس لها أساس من الصحة، خاصة إذا كانت المعلومة المقدمة لم تأت من متخصص.



وفي الساعات القليلة الماضية، تداول رواد موقع «فيسبوك» منشورا من إحدى الصفحات مفاده، أن سرطان عنق الرحم الذي يصيب العديد من النساء ينشأ نتيجة التعرض لجلسات الليزر أو عندما تقوم بقياس بنطلونات داخل المحلات دون وجود حاجز.



وعلى نطاق واسع، آثار هذا المنشور فزع الكثير من النساء، لذلك نستعرض في التقرير التالي الأسباب الحقيقية للإصابة بسرطان عنق الرحم حسبما ذكر موقع webmed.

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ما هو سرطان عنق الرحم؟يعد نوعا من السرطان يبدأ في عنق الرحم، وعنق الرحم عبارة عن أسطوانة مجوفة تربط الجزء السفلي من رحم المرأة بمهبلها، وتبدأ معظم سرطانات عنق الرحم في الخلايا الموجودة على سطح العنق.وتحدث معظم الحالات بسبب فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) الذي ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ويعتبر ممارسة النشاط الجنسي في سن مبكر، يزيد من خطورة الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.كما أوضح الأطباء أن الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري لا تعني أنك ستصابين بسرطان عنق الرحم، لأن الجهاز المناعي يقضي على الغالبية العظمى من عدوى فيروس الورم الحليمي البشري في غضون عامين.لكن تكمن خطورة المرض أن النساء المصابات بسرطان عنق الرحم لا تدركن أنهن مصابات بالمرض في وقت مبكر، لأنه لا يسبب أعراضًا في العادة حتى المراحل المتأخرة، وعندما تظهر الأعراض فمن السهل الخلط بينها وبين الحالات الشائعة مثل فترات الطمث والتهابات المسالك البولية.الأعراض الشائعة لسرطان عنق الرحميعتبر النزيف غير العادي، مثل النزيف بين فترات الحيض، أو بعد ممارسة العلاقة الحميمة أو بعد انقطاع الطمث، من أشهر أعراض المرض، بالإضافة إلى الإفرازات المهبلية بغزارة وتبدو رائحتها مختلفة عن المعتاد مع وجود ألم في الحوض.ويتكون سرطان عنق الرحم من أربع مراحل:المرحلة الأولىالسرطان بحجم صغير في مرحلة مبكرة، وقد ينتشر إلى الغدد الليمفاوية، ولم ينتشر إلى أجزاء أخرى من جسمك.المرحلة الثانيةالسرطان أكبر وقد يكون انتشر خارج الرحم وعنق الرحم، أو إلى الغدد الليمفاوية ولم يصل بعد إلى أجزاء أخرى من جسمك.المرحلة الثالثةينتشر السرطان إلى الجزء السفلي من المهبل أو إلى الحوض وقد يكون السبب في انسداد الحالبين وهي الأنابيب التي تنقل البول من الكلى إلى المثانة.المرحلة الرابعةقد ينتشر السرطان خارج الحوض إلى أعضاء مثل الرئتين أو العظام أو الكبد.لقاح يحمي من الفيروس المسبب للسرطانأوضحت بيانات طبية أن لقاح فيروس سرطان عنق الرحم، يساهم في خفض حالات الإصابة بنسبة 90%، وظهر هذا اللقاح لأول مرة في بريطانيا، ويعطى للفتيات بين سن 11 و 13 عاما.