تخلص من الكوليسترول الضار واحمي جسدك من أمراض القلب.بـ 25 جنيها فقط..



الكوليسترول الكوليسترول

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول إلى إحداث فوضى في الشرايين والإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وفي حالة عدم معرفتك بارتفاع نسبة الكوليسترول تتراكم المادة الدهنية في دمك مسببة انسداد الأوعية الدموية ومشاكل صحية خطيرة أخرى.



ولتجنب الضرر، أشار أخصائي التغذية المسجل من LegumeChef May Simpkin، أن البقوليات هي المجموعة الغذائية الأولى لخفض الكوليسترول، حيث أنه الطعام الذي يمكن أن يساعد، خاصةً الفاصوليا فهي تتمتع بتأثير قوي، والتي يتراوح سعرها من 25:30 جنيها.



وبحسب موقع express، أوضح خبير التغذية أن تضمين البقوليات بانتظام في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في خفض كمية كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) في جسمك، والذي يُعرف أيضًا باسم الكوليسترول الضار، وهو الذي يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، لكن الألياف القابلة للذوبان فعالة جدا في مكافحة الكوليسترول.

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فيما أوضح خبير التغذية أن البقوليات تعمل كحامل يمكنه إزالة الكوليسترول الضار من الجسم، كما أنها تساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول من الأمعاء إلى مجرى الدم، مع تعزيز نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة في الأمعاء الغليظة.وأضاف أن الفاصوليا يمكنها أن تقلل نسبة الكوليسترول في الدم في 6 أسابيع فقط، فهي لديها قدرة غير عادية على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.بينما وجدت دراسة أجراها باحثون كنديون أن جزءًا واحدًا من البقوليات يوميًا على مدار 6 أسابيع كان قادرًا على خفض الكوليسترول بنسبة 5%، وبناءً على هذا البحث، كل ما تحتاجه هو 100 جرام من الفاصوليا أو البقوليات يوميًا.