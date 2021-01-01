كشف النقاب عن هواتف آيفون منخفضة التكلفة

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تستعد شركة "آبل" لتكنولوجيا الهواتف المحمولة لإطلاق هاتفها الجديد في 18 مارس الجاري، تحت اسم "آيفون إس إيه" وشاركت آبل بالفعل بالهاتف الجديد في معرض "بيك برفورمانس" وهو من الأحداث التكنولوجية المهمة.



ويأتي "آيفون إس إيه" الجديد لعام 2022، بتصميم خارجي مشابه لهيكل آيفون 8، الذي أطلق عام 2022، ولكنه يحتوي على معالج جديد ودعم الجيل الخامس ويصل سعره إلى 429 دولارًا، وفقًا لموقع فيرج الإخباري المتخصص في شؤون التكنولوجيا.

كل ما تريد معرفته عن هاتف إيفون الجديد

يتمتع "آيفون إس إيه" الجديد بشكل أساسي بنفس هيكل طراز 2020، ولكنه يستخدم شريحة بيونك A15 المعروفة في آيفون 13.



يحتوي "آيفون إس إيه" على كاميرا خلفية واحدة بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل، وتقدم شريحة A15 بعض التحسينات المهمة للكاميرات، بما في ذلك الميزات المتقدمة مثل Smart HDR 4 وPhotographic Styles وDeep Fusion.

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تقدم شريحة A15 سرعات معالجة أسرع؛ وتقول آبل إن هاتفها الجديد يحتوي على وحدة معالجة مركزية أسرع 1.8 مرة من آيفون 8 ووحدة معالجة رسومات أسرع، وعلى الرغم من أن كل جانب من جوانب الهاتف الجديد لن يستخدم كل هذه القوة، فإن هذا الأداء يضمن سنوات من الدعم للإصدارات الجديدة من نظام التشغيل iOS الشهير.على الرغم من إضافة دعم الجيل الخامس، والذي يمكن أن يكون استنزافًا كبيرًا لبطارية الهاتف، تقول آبل أن الهاتف الجديد يتمتع بعمر بطارية أفضل من طراز 2020.ولكن بالنسبة لجميع الترقيات داخليًا، تظل الكثير من الأشياء دون تغيير يذكر، ولا يزال لدى "آيفون إس إيه" زر الصفحة الرئيسية مع بصمة الإصبع ولكنه لا يدعم بصمة الوجه، وبه شاشة إل سي دي بمقاس 4.7 بوصة هي نفس الشاشة المستخدمة في آيفون 8، لا يزال الجزء الخلفي من الهاتف زجاجيًا، ولكن قالت آبل إنها استخدمت أقوى زجاج معروف للهواتف الذكية.ولا يزال "آيفون إس إيه" الجديد يتمتع بنفس تصميم آيفون الكلاسيكي ويحافظ على زر الصفحة الرئيسية، ويأتي "آيفون إس إيه" بثلاثة ألوان: منتصف الليل (أسود)، وضوء النجوم (أبيض)، واللون الأحمر، وسيكون متاحًا بدءًا من 18 مارس مع الطلبات المسبقة التي تبدأ يوم الجمعة 11 مارس.تم إطلاق "آيفون إس إيه" الأصلي لأول مرة في عام 2016 بتكلفة 399 دولارًا، وكان يجمع بين هيكل آيفون إس 5 والأجزاء الداخلية لهاتف آيفون 6، وحقق نجاحًا غير متوقع للشركة.في عام 2020، حدّثت شركة آبل الهاتف "آيفون إس إيه"، ومنحته هيكل آيفون8، وحتى اليوم، كان "آيفون إس إيه" لعام 2020 هو الآيفون الوحيد الذي تم بيعه من آبل ولا يزال يتمتع بتصميمه الكلاسيكي.بالإضافة إلى "آيفون إس إيه" الجديد، أعلنت آبل خلال الحدث التكنولوجي أنها أصدرت لونين جديدين لهواتف آيفون 13 و13 برو، إلى جانب أيباد آير الجديد وجهاز الكمبيوتر المكتبي الجديد ماك، يستهدف المحترفين المبدعين، وشاشة خارجية يبدأ سعرها من 5000 دولارًا.