طريقة سهلة تحضير المكرونة بالأفوكادو

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المكرونة بالأفوكادو

هل أنت من عشاق المكرونة يمكنك تحضيره بوصفة سهلة وسريعة وبمكونات متوفرة من مطبخك إليك المكونات والخطوات يقدمها موقع برايت سايد

مكرونة بالأفوكادو بالمقادير والخطوات


سوف تحتاجين:
1 كوب باستا بيني من القمح الكامل مطبوخة
1 كوب سبانخ صغيرة مفرومة
نصف كوب ذرة مسلوقة
كوب فلفل أحمر مقطع
1 أفوكادو مقطع
2 فص ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون
ملح ومسحوق فلفل أسود حسب الرغبة

طريقة التحضيربالخطوات:

1-اخلطي الأفوكادو وعصير الليمون وملعقة كبيرة من زيت الزيتون والثوم والسبانخ الصغيرة والملح والفلفل الأسود في عجينة ناعمة باستخدام الخلاط.

2- أضيفي بعض الماء لضبط التناسق إذا لزم الأمر.
3-يُسخن زيت الزيتون في وعاء ويُقلى الفلفل الحلو حتى يصبح الفلفل رطبا .
4-تُسكب صلصة الأفوكادو والمكرونة المطبوخة في وعاء وتُمزج جيدًا حتى تُغطى المكرونة بالتساوي.
5-قدميها على الفور مع كوب من عصير البرتقال الطازج أو عصير الليمون .
6-يمكنك رش بذور السمسم المحمص قبل التقديم لتعزيز القيمة الغذائية للطبق.

المصدر: موقع برايت سايد

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