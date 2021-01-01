طريقة سهلة تحضير المكرونة بالأفوكادو

هل أنت من عشاق المكرونة يمكنك تحضيره بوصفة سهلة وسريعة وبمكونات متوفرة من مطبخك إليك المكونات والخطوات يقدمها موقع برايت سايد
مكرونة بالأفوكادو بالمقادير والخطوات
سوف تحتاجين:
1 كوب باستا بيني من القمح الكامل مطبوخة
1 كوب سبانخ صغيرة مفرومة
نصف كوب ذرة مسلوقة
كوب فلفل أحمر مقطع
1 أفوكادو مقطع
2 فص ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون
ملح ومسحوق فلفل أسود حسب الرغبة
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