تعيين عمرو زكي رسميا بقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء

أعلن أحمد حسام ميدو أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرر تعيين عمرو زكي نجم الفريق الأبيض الأسبق بشكل رسمي في منصب نائب رئيس قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء
وأوضح ميدو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور أن رئيس الزمالك بمجرد علمه بحالة عمرو زكي النفسية وافق على تعيينه كنائب لرئيس قطاع الناشئين.
وأكد ميدو أن عمرو زكي بحاجة للدعم النفسي من الجميع لأنه يمر بحالة نفسية سيئة.
وأوضح ميدو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور أن عمرو زكي من أطيب الشخصيات التي تعامل معها في مجال كرة القدم.
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