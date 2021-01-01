تعيين عمرو زكي رسميا بقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء



عمرو زكي عمرو زكي

أعلن أحمد حسام ميدو أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرر تعيين عمرو زكي نجم الفريق الأبيض الأسبق بشكل رسمي في منصب نائب رئيس قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء

وأوضح ميدو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور أن رئيس الزمالك بمجرد علمه بحالة عمرو زكي النفسية وافق على تعيينه كنائب لرئيس قطاع الناشئين.



وأكد ميدو أن عمرو زكي بحاجة للدعم النفسي من الجميع لأنه يمر بحالة نفسية سيئة.



وأوضح ميدو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور أن عمرو زكي من أطيب الشخصيات التي تعامل معها في مجال كرة القدم.

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وأشار إلى أن عمرو زكي من أفضل المهاجمين الذين لعب بجوارهم مؤكداً أنه يتواصل مع عمرو زكي هاتفياً ولكنه لا يرد على اتصالاته ونفس الحال مع عماد متعب ونجوم الكرة المصرية.وقال:" هناك مجموعة من اللاعبين القدامى بالزمالك يتابعون حالة عمرو زكي ويتمنى أن يرد فقط على اتصالاتهم".