تعيين عمرو زكي رسميا بقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء

آخر الأخباراخبار الرياضة › تعيين عمرو زكي رسميا بقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء

صورة الخبر: عمرو زكي
عمرو زكي

أعلن أحمد حسام ميدو أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرر تعيين عمرو زكي نجم الفريق الأبيض الأسبق بشكل رسمي في منصب نائب رئيس قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء
وأوضح ميدو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور أن رئيس الزمالك بمجرد علمه بحالة عمرو زكي النفسية وافق على تعيينه كنائب لرئيس قطاع الناشئين.

وأكد ميدو أن عمرو زكي بحاجة للدعم النفسي من الجميع لأنه يمر بحالة نفسية سيئة.

وأوضح ميدو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور أن عمرو زكي من أطيب الشخصيات التي تعامل معها في مجال كرة القدم.

وأشار إلى أن عمرو زكي من أفضل المهاجمين الذين لعب بجوارهم مؤكداً أنه يتواصل مع عمرو زكي هاتفياً ولكنه لا يرد على اتصالاته ونفس الحال مع عماد متعب ونجوم الكرة المصرية.

وقال:" هناك مجموعة من اللاعبين القدامى بالزمالك يتابعون حالة عمرو زكي ويتمنى أن يرد فقط على اتصالاتهم".

المصدر: قناة المحور

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعيين عمرو زكي رسميا بقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
21286

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager