فما حكم الشرع..تأخذ من مال زوجها دون علمه

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صورة الخبر: جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

قد تلقى مصراوي سؤالا من إحدى المتابعات عبر الرابط تقول فيه: حكم من تاخد من مال زوجها بدون علمه لانه لا يلبي كل احتياجات البيت مع العلم انه قادر وهي تصرف ع البيت الاولاد كل اموال؟

"تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف ولا شيء عليها" يجيي الدكتور محمد خليفة البدري، مدرس أصول الفقه بجامعة الأزهر ، في حديث خاص لمصراوي، مستشهدا بما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بباب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف:" عن عائشة، أن هند بنت عتبة، قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: "خذي ما يكفيك وولدك، بالمعروف".

المصدر: مصراوي

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