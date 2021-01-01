فما حكم الشرع..تأخذ من مال زوجها دون علمه

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قد تلقى مصراوي سؤالا من إحدى المتابعات عبر الرابط تقول فيه: حكم من تاخد من مال زوجها بدون علمه لانه لا يلبي كل احتياجات البيت مع العلم انه قادر وهي تصرف ع البيت الاولاد كل اموال؟



"تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف ولا شيء عليها" يجيي الدكتور محمد خليفة البدري، مدرس أصول الفقه بجامعة الأزهر ، في حديث خاص لمصراوي، مستشهدا بما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بباب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف:" عن عائشة، أن هند بنت عتبة، قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: "خذي ما يكفيك وولدك، بالمعروف".