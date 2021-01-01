حركة تنقلات مفاجئة بين القيادات الأمنية بمديرية أمن القاهرة



مديرية أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة



شهدت مباحث القاهرة حركة تنقلات بين عددا من رؤساء القطاعات ومفتشي ورؤساء المباحث بأقسام الشرطة.



الحركة تضمنت تولي اللواء عمرو إبراهيم، إدارة المباحث الجنائية لمديرية أمن العاصمة.



كما تم تعيين العميد عمرو محسب رئيسا لقطاع القاهرة الجديدة، والعميد شوقي السيد للتحريات والمقدم كريم البحيري رئيسا لمباحث المرج، والمقدم سامح العربي رئيسا لمباحث المطرية.

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وشملت الحركة تولي العميد ياسر الهراس مباحث الأداب، والعميد عماد أبوستيت رئيس مباحث تأمين القاهرة الجديدة، والعقيد شوقي عبدالهادي رئيس مباحث قسم التحريات، والعقيد محمد علوي مفتش مباحث فرقة وسط، والمقدم قدري الغرباوي مفتش فرقة السلام، والمقدم أيمن عبدالهادي قسم المتابعة الأمنية.كما تم نقل المقدم حسام عبدالعال رئيس مباحث الأموال العامة، والمقدم أحمد نبيل قدري رئيس مباحث الشرابية، والمقدم محمد عبدالظاهر رئيسا للجمالية، والمقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة.كما تم تعيين المقدم أحمد أبو سنة رئيسا لمباحث الساحل، والمقدم إسلام عبدالعال رئيسا لتأمين منطقة الزمالك والمقدم أيمن فؤاد رئيسا لمباحث الطرق والمنافذ.كما شملت الحركة نقل العقيد أحمد رضوان رئيسا لمباحث العاصمة الإدارية والعقيد محمد دويدار فرقة الشروق والمقدم محمد جهاد رئيسا لمباحث الموسكي، والمقدم محمد عماد رئيسا لمباحث النزهة.