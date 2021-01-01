تعرف علي عقوبات غياب الطلاب عن المدارس دون عذر



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف الطلاب من الغياب المتكرر وعدم الحضور إلى المدرسة.



وقالت الوزارة، إنه سيتم توجيه إنذار للطالب عند الانقطاع عن الذهاب إلى المدرسة لمدة 10 متصلة، كما سيتم تغريم الطالب 10 جنيه .



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه حال فصل الطالب بسبب الغياب المتكرر، يسدد 25 جنيها رسوم إعادة قيد للطالب المفصول .

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وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم إصدار أي قرارات برفع الغياب عن طلاب المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022.وقالت الوزارة، إن حضور الطلاب في المدارس خلال العام الدراسي الجاري يتم بشكل نظامي وبحضور كامل الطلاب على مدار العام الدراسي.وأوضحت التعليم، أنه يتم تسجيل الحضور والغياب بشكل إلزامي وليس اختياريا، مُشددةً على انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية.وتبلغ مدة الغياب في المدارس المسموح بها للطلاب وفقًا لقانون التعليم 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً منفصلة، مشددة على ضرورة أن تكون مدة الغياب المسموح بها بسبب عذر قهري أو تعرض التلميذ لأي حالة من الإعياء.وفي حال تجاوز الطالب نسبة الغياب المسموح بها في حضوره إلى المدرسة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.