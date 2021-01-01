غدا آخر فرصة لتسجيل المقررات الدراسية بآثار القاهرة

أعلن الدكتور محسن صالح، وكيل كلية الآثار جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، طريقة أخرى لتسجيل طلاب الدراسات العليا للمقررات الدراسية الخاصة للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021-2022 .
وقال الدكتور محسن صالح، على الطلاب الذين لم يسجلوا المواد اون لاين حتي الآن، يتوجهوا الي الدراسات العليا لملء استمارة التسجيل يدويا وحتي غدا الخميس الموافق 10 من مارس الساعة 3عصرا ولن يقبل تسجيل أي استمارات بعد ذلك.
وأضاف “ صالح ” أن الطلاب الذين لم يسجلوا لن يسمح لهم بدخول امتحانات الفصل الدراسى الثانى ولم ينظر إلى أى تسجيل بعد ذلك .
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