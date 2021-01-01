غدا آخر فرصة لتسجيل المقررات الدراسية بآثار القاهرة

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صورة الخبر: كلية الآثار جامعة القاهرة
كلية الآثار جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محسن صالح، وكيل كلية الآثار جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، طريقة أخرى لتسجيل طلاب الدراسات العليا للمقررات الدراسية الخاصة للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021-2022 .

وقال الدكتور محسن صالح، على الطلاب الذين لم يسجلوا المواد اون لاين حتي الآن، يتوجهوا الي الدراسات العليا لملء استمارة التسجيل يدويا وحتي غدا الخميس الموافق 10 من مارس الساعة 3عصرا ولن يقبل تسجيل أي استمارات بعد ذلك.

وأضاف “ صالح ” أن الطلاب الذين لم يسجلوا لن يسمح لهم بدخول امتحانات الفصل الدراسى الثانى ولم ينظر إلى أى تسجيل بعد ذلك .

على الجانب الآخر ، كرم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة المشاركين من الجامعة في احتفال مصر بيوم الشهيد ، الذي يمثل مناسبة قومية ويُعد رمزًا للاعتزاز والفخر بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الله ودفاعًا عن الوطن، وذلك في إطار حرص الجامعة على ترسيخ فكرة العطاء والتضحية من أجل كرامة الوطن ورفعته والنهوض به.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة شاركت في فعاليات وقفة يوم الشهيد المصري، حيث شارك أبناء الجامعة ومنتسبوها من اتحاد طلاب الجامعة، والهيئة المعاونة، والمهندسين والفنيين، والعمال، من خلال وقفة إجلال وعرفان لشهداء الوطن وتضحيتهم من داخل الحرم الجامعي.

المصدر: elbalad

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