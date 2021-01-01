بالفيديو رسالة فيريرا للاعبي الزمالك قبل ملاقاة الوداد المغربي



فيريرا فيريرا



وجه جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك رسالة إلى لاعبي فريقه قبل ملاقاة الوداد المغربي الجمعة المقبلة في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.



وتحدث فيريرا للاعبين قائلا: "هذه فرصة تحظى بها في حياتك ويجب أن تستغلها، الكل عليه مسؤولية لوضع الزمالك في الطريق الصحيح وشرف لي تواجدي هنا".



وتابع "في الملعب وبيننا وبين بعضنا البعض علينا القيام بأفعال وليس مجرد الحديث".

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وأكمل المدرب البرتغالي "القواعد الآن سهلة جدا لدينا مباراة بعد 3 أيام إما كل شيء أو لا شيء، أنتم تعرفون الوداد جيدا لقد واجهتوه من قبل".وأردف "أنا لا أعرف الوداد ولكن أعرفكم أنتم ولا يهمني من سنواجه لكن أهم شء قبل البدء في عملنا".وواصل "قائمة الطعام هنا شيقة جدا تتضمن الدوري ودوري أبطال إفريقيا، وإن كنتم في ناد آخر فلا يوجد دوري أو دوري أبطال فأين يوجد الدافع؟ لكن لدينا فرصة نحارب عليها".وشدد فيريرا "تذكروا دائما أنان سويا نستطيع الفوز بكل البطولات التي أمامنا".قبل أن يستدرك ويتم حديثه "لكن إن كل منكم لعب المباريات بمشكلة لديه فالأمر انتهى".فيما قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة: "في البداية أرحب بك يا فيريرا وشرف لي التعامل مع البروفيسور".وواصل "أعرف فيريرا منذ عام 2014 وأنتم محظوظون للتدرب معه سيعلمكم الكثير من الأشياء ومن تدرب معه من قبل يعرف أن حديثي هذا ليس به مبالغة".وأتم "أرحب بك وبكل أعضاء الجهاز الفني ولا يوجد وقت للحديث علينا أن نعمل جميعا".