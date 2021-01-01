اعرفى إزاى تتعاملى مع ابنك العنيد بطريقة صحيحة

ابنك عنيد
الكثير من الأسر يشكون من عناد أطفالهم الزائد، دون معرفة أسباب واضحة ولذلك نجد الكثير منهم يلجأون إلى طرح الأسئلة بداخل جروبات السوشيال ميديا بحثًا عن إجابة، والبعض يلجأ للأخصائيين النفسيين والتربويين لطلب المساعدة والنصح، لذلك يستعرض اليوم السابع مع دكتور عبد العزيز آدم أخصائي علم النفس السلوكي أسباب العند عند الأطفال وطرق علاجه.
أسباب العند عند الأطفال.. سلوك مكتسب
يقول أخصائي علم النفس السلوكي لـ اليوم السابع: "للوقوف على هذه المشكلة بشكل عملي وعلمي فيجب في البداية أن نعرف أن سلوك العند لدي الأطفال هو سلوك مكتسب وليس موروثا فليس هناك جينات وراثية مثلًا تحمل صفات العند تحديدًا، وبناء على ذلك فإن العند لدي الأبناء ما هو إلا نتائج وانعكاس لا أسلوب تعاملنا معهم وتربيتنا لهم.
تراكمات لأساليب تربوية خاطئة
وتابع أخصائي علم النفس السلوكي: "ينتج هذا السلوك عن تراكمات للعديد من الأساليب التربوية الخاطئة التي من شأنها أن تخلق الكثير من الصفات السلبية المكتسبة لدي الأبناء، وهنا وجب التوعية والتوضيح لكيفية التغلب على هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل مقلق.
محاولة إلغاء شخصيته
واستكمل: "العند لدى الطفل غالبًا ما يحدث نتيجة محاولة الغاء شخصيته وعدم السماع له بإصغاء، وبالتالي يستخدم العند كأسلوب دفاعي لإثبات ذاته.
جذب الانتباه
كثيرًا ما يستخدم الطفل العند كطريقة لجذب الانتباه، وهذا يكون نتائج للانشغال المفرط للوالدين ينتج عنه خللا رهيبا في التواصل مع الأبناء.
خلافات زوجية
أحيانًا ما يكون العند لدى الاطفال ناتج عن خلافات الزوجين المستمرة أمام الأبناء مما يخلق جو غير صحي للطفل يجعله غير مستقر نفسيًا.
التنمر
التنمر على الطفل وانتقاده بشكل مبالغ فيه من خلال الأسرة أو الأصدقاء يجعل العند لديه أحد الأسلحة الدفاعية لإثبات الذات.
الألعاب الإلكترونية
إدمان الألعاب الإلكترونية لاسيما التي تحض على العنف المفرط والقتل هو أحد أسباب العند لدى الأبناء.
التفرقة بين الأبناء
التفرقة بين الأبناء من الأسباب الخطرة لتفشي ظاهرة العنف فيلجأ الطفل هنا للعناد كأسلوب اعتراض غير مباشر على عدم المساواة بينه وبين أخوته.
عزل الطفل
عزل الطفل عن المجتمع وعدم دمجه بشكل إيجابي يجعله يستخدم العناد كأسلوب مقاومة ليطالب ببعض الحرية في التعامل مع الآخرين.
البيئة التربوية
كما أن العند لدى الطفل ينتج بالدرجة الأولي عن البيئة النفسية والتربوية غير الآمنة التي ينشأ فيها.
نصائح مهمة لعلاج العند عند الأطفال:
دور الأسرة
دور الأسرة هنا هو أول عامل من عوامل العلاج لأن الأسرة هي المنشئة الأصلية وهي حل حاسم لعلاج العند عن طريق تجنب الأساليب التربوية السلبية كاستخدام العنف المفرط وعدم خلق مساحة آمنه من التقرب والتواصل مع الأبناء بشكل ودي ودائم.
المشاركة وزيارة الأقارب
من المفيد دمج الطفل في محيط الأقارب تحت عناية ورقابة الأسرة لا بد أن يتعامل الطفل بحرية ودون قيود شخصية ولكن لابد من وجود المراقبة والمتابعة.
التعامل بعدالة متساوية
لا بد أن تحرص الأسرة على التعامل مع الأبناء بعدالة وحيادية دون التمييز طبقًا للجنس أو السن مع مراعاة الحفاظ على شعورهم الدائم بالحب والاحتواء.
الحد من الألعاب إلكترونية
يجب الحد من الاستخدام المفرط للهواتف الذكية وحجب تطبيقات الألعاب التي تحض على العنف تمامًا والعند.
أساليب تربية جديدة
من المهم البعد عن استخدام العنف تمامًا في التعامل مع الأبناء واستخدام أساليب تربوية أخرى في حال معاقبتهم كحرمانهم مثلًا من ميزة معينة بشكل مؤقت عن ارتكابهم لأي أخطاء او تقصير في واجباتهم.
تخصيص وقت للحديث
يجب تخصيص وقت للحديث الودي مع الأبناء بشكل يومي مهما كانت درجة انشغال كلا الأبوين لا بد أن يكون هناك احترام للطفل مهما كان سنه والإصغاء له باهتمام واحترام رغباته مثلًا في أداء هواية معينة أو اختيار متعلقاته الشخصية وأصدقائه.
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