اعرفى إزاى تتعاملى مع ابنك العنيد بطريقة صحيحة



ابنك عنيد ابنك عنيد

الكثير من الأسر يشكون من عناد أطفالهم الزائد، دون معرفة أسباب واضحة ولذلك نجد الكثير منهم يلجأون إلى طرح الأسئلة بداخل جروبات السوشيال ميديا بحثًا عن إجابة، والبعض يلجأ للأخصائيين النفسيين والتربويين لطلب المساعدة والنصح، لذلك يستعرض اليوم السابع مع دكتور عبد العزيز آدم أخصائي علم النفس السلوكي أسباب العند عند الأطفال وطرق علاجه.







أسباب العند عند الأطفال.. سلوك مكتسب

يقول أخصائي علم النفس السلوكي لـ اليوم السابع: "للوقوف على هذه المشكلة بشكل عملي وعلمي فيجب في البداية أن نعرف أن سلوك العند لدي الأطفال هو سلوك مكتسب وليس موروثا فليس هناك جينات وراثية مثلًا تحمل صفات العند تحديدًا، وبناء على ذلك فإن العند لدي الأبناء ما هو إلا نتائج وانعكاس لا أسلوب تعاملنا معهم وتربيتنا لهم.

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تراكمات لأساليب تربوية خاطئةوتابع أخصائي علم النفس السلوكي: "ينتج هذا السلوك عن تراكمات للعديد من الأساليب التربوية الخاطئة التي من شأنها أن تخلق الكثير من الصفات السلبية المكتسبة لدي الأبناء، وهنا وجب التوعية والتوضيح لكيفية التغلب على هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل مقلق.محاولة إلغاء شخصيتهواستكمل: "العند لدى الطفل غالبًا ما يحدث نتيجة محاولة الغاء شخصيته وعدم السماع له بإصغاء، وبالتالي يستخدم العند كأسلوب دفاعي لإثبات ذاته.جذب الانتباهكثيرًا ما يستخدم الطفل العند كطريقة لجذب الانتباه، وهذا يكون نتائج للانشغال المفرط للوالدين ينتج عنه خللا رهيبا في التواصل مع الأبناء.خلافات زوجيةأحيانًا ما يكون العند لدى الاطفال ناتج عن خلافات الزوجين المستمرة أمام الأبناء مما يخلق جو غير صحي للطفل يجعله غير مستقر نفسيًا.التنمرالتنمر على الطفل وانتقاده بشكل مبالغ فيه من خلال الأسرة أو الأصدقاء يجعل العند لديه أحد الأسلحة الدفاعية لإثبات الذات.الألعاب الإلكترونيةإدمان الألعاب الإلكترونية لاسيما التي تحض على العنف المفرط والقتل هو أحد أسباب العند لدى الأبناء.التفرقة بين الأبناءالتفرقة بين الأبناء من الأسباب الخطرة لتفشي ظاهرة العنف فيلجأ الطفل هنا للعناد كأسلوب اعتراض غير مباشر على عدم المساواة بينه وبين أخوته.عزل الطفلعزل الطفل عن المجتمع وعدم دمجه بشكل إيجابي يجعله يستخدم العناد كأسلوب مقاومة ليطالب ببعض الحرية في التعامل مع الآخرين.البيئة التربويةكما أن العند لدى الطفل ينتج بالدرجة الأولي عن البيئة النفسية والتربوية غير الآمنة التي ينشأ فيها.نصائح مهمة لعلاج العند عند الأطفال:دور الأسرةدور الأسرة هنا هو أول عامل من عوامل العلاج لأن الأسرة هي المنشئة الأصلية وهي حل حاسم لعلاج العند عن طريق تجنب الأساليب التربوية السلبية كاستخدام العنف المفرط وعدم خلق مساحة آمنه من التقرب والتواصل مع الأبناء بشكل ودي ودائم.المشاركة وزيارة الأقاربمن المفيد دمج الطفل في محيط الأقارب تحت عناية ورقابة الأسرة لا بد أن يتعامل الطفل بحرية ودون قيود شخصية ولكن لابد من وجود المراقبة والمتابعة.التعامل بعدالة متساويةلا بد أن تحرص الأسرة على التعامل مع الأبناء بعدالة وحيادية دون التمييز طبقًا للجنس أو السن مع مراعاة الحفاظ على شعورهم الدائم بالحب والاحتواء.الحد من الألعاب إلكترونيةيجب الحد من الاستخدام المفرط للهواتف الذكية وحجب تطبيقات الألعاب التي تحض على العنف تمامًا والعند.أساليب تربية جديدةمن المهم البعد عن استخدام العنف تمامًا في التعامل مع الأبناء واستخدام أساليب تربوية أخرى في حال معاقبتهم كحرمانهم مثلًا من ميزة معينة بشكل مؤقت عن ارتكابهم لأي أخطاء او تقصير في واجباتهم.تخصيص وقت للحديثيجب تخصيص وقت للحديث الودي مع الأبناء بشكل يومي مهما كانت درجة انشغال كلا الأبوين لا بد أن يكون هناك احترام للطفل مهما كان سنه والإصغاء له باهتمام واحترام رغباته مثلًا في أداء هواية معينة أو اختيار متعلقاته الشخصية وأصدقائه.