طريقة سهلة عمل ورق اللحمة



ورق اللحمة ورق اللحمة

ورقة اللحمة من الأكلات الشهية المفيدة التي تمد الجسم بالبروتين والخضراوات، فهي تمثل وجبة متكاملة ومن الممكن أن يقدم معها طبق سلطة أو أرز أبيض، لذلك يستعرض اليوم السابع مع الشيف فاطمة عبد المنعم طريقة عمل ورقة اللحمة بنفس طعم المطاعم.



طريقة عمل ورقة اللحمة: المكونات:

500-جرام من قطع اللحم



شرائح بصل

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شرائح طماطم3 فصوص ثومفلفل ألوان مقطع شرائح2 حبات كوسة مقطعة شرائححبة بطاطس كبيرة مقطعة مكعباتكوب بسلةملح وفلفل اسود وتوابل لحمةملعقة كبيرة خلملعقة كبيرة زيتورق زبدهورق المونيومطريقة تحضير ورقة اللحم:يجب غسل الخضار واللحم بطريقة جيدا على حسب الرغبة ثم نقوم بوضعها بداخل وعاء عميق مع جميع الخضراوات وهي الكوسة والبطاطس والبسلة والفلفل والثوم.نقلب المكونات جيدًا ثم نتبل اللحم والخضراوات بالملح والتوابل والخل ثم نضيف ملعقة كبيرة زيت يجب تحضير صينية مناسبة أو طاجن.نضع اللحم مع الخضراوات في ورق الزبدة ونغلفه جيدا بورق الالمونيوم ونقوم بوضعه داخل الصينية ونضيف إلى الصينية كوب من الماء الساخن ثم نقوم بإدخال ورقة اللحمة في فرن ساخن لمدة 30 دقيقة ويقدم اللحم ساخن مع الأرز الأبيض والسلطة الخضراء.طريقة عمل الأرز الأبيض: المكونات:زيتأرزملحفلفل اسودمرقة دجاج في حالة عدم توافر شوربة الفراخ أو اللحمةطريقة التحضير:يغسل الأرز بطريقة جيدة ثم يترك ربع ساعة نثم نقوم بتحضير وعاء مضاف إليه القليل من الزيت أو السمنة البلدي على حسب الرغبة ثم نقوم بإضافة الأرز مع التقليب الجيد لمدة 10 دقائق ثم نقوم بتزوديه بالشوربة ويترك على نار هادئة لحين السواء.