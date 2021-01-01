بولندا تتتأهل رسميا التصفيات النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022 بعد استتبعاد روسيا

آخر الأخباراخبار الرياضة › بولندا تتتأهل رسميا التصفيات النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022 بعد استتبعاد روسيا

صورة الخبر: مونديال 2022
مونديال 2022

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تأهل منتخب بولندا رسمياً إلى نهائي المسار الثاني من تصفيات الملحق المؤهل إلى مونديال 2022، وذلك على حساب روسيا التي أبعدها عن المنافسات الدولية.

وكان من المقرر أن تستضيف روسيا نظيرتها بولندا في 24 مارس الحالي في نصف النهائي، على أن يواجه المتأهل منهما الفائز من مواجهة السويد وتشيكيا في 29 منه، لكن فيفا قرر استبعاد روسيا من مسابقاته الدولية بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وقال في بيان "بعد القرار الصادر في 28 فبراير الذي تم اتخاذه بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والقاضي بتعليق مشاركة جميع الفرق الروسية في جميع مسابقات فيفا وويفا حتى إشعار آخر، قرر فيفا تأهل بولندا رسمياً إلى نهائي الملحق المسار الثاني".

كما قرر الاتحاد الدولي تأجيل مواجهة اسكتلندا وأوكرانيا والتي كانت مقررة في 24 الحالي أيضاً وإقامتها في يونيو المقبل.

وقال فيفا "تم تأجيل مباراة اسكتلندا وأوكرانيا لتقام في يونيو وبالتالي سيتم تأجيل المواجهة الثانية أيضاً ضمن هذا المسار بين ويلز والنمسا".

المصدر: skynewsarabia

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بولندا تتتأهل رسميا التصفيات النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022 بعد استتبعاد روسيا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
32750

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager